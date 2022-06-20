Почему российские пропагандисты так зациклены на гей-теме

Не знаю, почему, но все российские пропагандисты очень озабочены темой ЛГБТК+.

Осажденная крепость

ЛГБТК+ воспринимаются идеологами "русского мира" где то на уровне персонажей "Голубой устрицы" из фильма "Полицейская академия".

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И странно, все эти идеологи смотрели этот фильм уже в немолодом возрасте, не могло же так повлиять на их психику. Причем, это касается всех, от Патрушева до Дугина.

Иногда складывается впечатление, что единственная цель сделать из России "осажденную крепость" – это закрыться от внешнего мира, ведь этот мир очень хочет добраться до "сладких" попок каких-то Карагановых или Рогозиных.

Парадокс еще и в том, что как и в любой стране в России есть свои геи и многие из них занимают видные посты. Даже в госкомпаниях.

Все просто

В общем, что-то тут не то. И это уже даже не похоже на попытку запугать глубинный народ. Это уже что то личное. Кто знает, может эти Дугины и Патрушевы так много думают о гей любви, потому что…

Ну, потому, что гомофобы очень часто являются латентными геями. Нельзя же так много думать о чем-то конкретном, что тебя не волнует.

Каминг-аут Дугина / Скриншот

Вот Дугин и его новый спич. Ну ведь просто проситься вывод о том, что он озвучивает мечты. О большом накаченном мулате, который, наконец, поймет, что мечтал о старом бородатом извращенце всю свою жизнь. И пишет Дугин об этом весьма откровенно…

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