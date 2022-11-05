Путин сам открыл "ящик Пандоры", – эксперт объяснил причину недовольства российской армии

В армии захватчиков каждый раз новый повод для недовольства и деморализации. Пригожин и другие, похожие на него "деятели" – чужды военным. Военные не могут воспринимать их как своих.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что Пригожин – главный подрядчик минобороны России, поставлял в эту армию все, что угодно.

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"Не следует забывать, что ему дали указание создать ЧВК "Вагнер" – но он не военный. Конечно, на фоне этого будут возникать конфликты", – убежден Мусиенко.

По мнению специалиста, кроме Пригожина сейчас могут появляться и другие – так называемые полевые командиры. Они будут ориентировать на себя мобилизованные и другие военные, которые не удовлетворены.

Можем упомянуть того же Гиркина, другие лица тоже могут вынырнуть. Так, как мы видим, что Путин сам открыл этот "ящик Пандоры", он сам награждал полевых командиров – "Гиви", "Моторолу", Захарченко, мы слышали обо всех этих террористах.

– добавляет Александр Мусиенко.

Российские военные деморализованы

Александр Мусиенко объясняет, что, будучи офицером российской армии, сидит условный генерал, который провел боевые действия. И здесь награждают Захарченко или "Гиви" – это совершенно случайные люди, кто они.

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"Конечно, это будет вызывать возмущение и недовольство – на этом фоне будут обостряться процессы. Плюс еще – все вооружены теперь, все эти офицеры могут ориентировать на себя большую мобилизованную армию", – добавляет специалист.

Также эксперт отмечает частые изменения в командовании оккупантов. Такие изменения, отнюдь не в "пользу" россиянам.

Постоянная смена командования – это значит, что любая инициатива еще больше подавлена. Это негативно влияет на организацию, потому что если какой-то российский офицер получает должность, то ему нужно избежать.

– убежден Мусиенко.

И, по мнению Александра Мусиенко, такие изменения влияют и на деморализацию. Постоянные смены командования, постоянное недовольство руководством – это будет вызывать мощные конфликтные ситуации.