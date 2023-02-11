Румыния заявила, что ракеты ни разу не находились на ее территории. На инцидент отреагировал военный эксперт Олег Жданов.

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"Минобороны Румынии официально говорит о том, что ракеты не заходили в ее воздушное пространство, а повернули к северо-востоку от границы. У нас сразу начали пенять на НАТО. Объясню позицию Румынии. На мой взгляд, она все сделала совершенно правильно. Возможно, это даже не позиция Румынии, а НАТО", – отметил эксперт.

Обратите внимание – Жданов о реакции Румынии на российские ракеты: смотрите видео

Чего хочет Путин

По словам Жданова, Владимир Путин пытается спровоцировать НАТО. Военный эксперт вспомнил инциденты с ракетами в Польше, с российскими самолетами в Эстонии, когда они нарушили ее воздушное пространство.

Я верю нашему главнокомандующему, что ракеты зашли на территорию Румынии. Путин хочет, чтобы в НАТО признали этот факт. Если они это сделают, то Путин попросит улик и начнутся переговоры. В этом суть всего этого. Путин хочет затянуть НАТО в переговоры напрямую с Россией, – считает Жданов.

Он отметил, что Путин стремится напрямую вести переговоры с лидерами Запада и решать глобальные вопросы. Вторым вариантом, по мнению Жданова, для Путина есть надежда, что переговоры с НАТО могут способствовать временному прекращению огня.

"Если бы Румыния, в лучшем варианте для Путина, сбила бы эту ракету, то Россия обвинила бы НАТО в агрессивных действиях. Российский президент мог бы заявить, что надо обязательно обсудить вопрос. Поэтому позиция Румынии абсолютно верна", – сказал Жданов.

Он добавил, что НАТО пытается дистанцироваться, чтобы не превратить российско-украинскую войну в мировую.

Заметьте! В Румынии заявили, что российская ракета была в 35 километрах от границы.