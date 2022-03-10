Достаточно ли санкций против России

На вопрос журналиста, достаточно ли уже примененных против России санкций, Владимир Зеленский ответил, что если бы это было так, то вторжение уже прекратилось бы, сообщает 24 канал.

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По словам президента, российскую нефть и нефтепродукты до сих пор покупают, а западные корпорации все еще остаются на российском рынке, прикрываясь разными отговорками.

Конечно, моральных компаний, которые простились с агрессором, много, но некоторые гиганты бизнеса пока выбирают кровавые деньги. А моральными, по словам Зеленского, нужно быть всем. Он подчеркнул, что следует продолжать усиливать санкции за это неспровоцированное и жестокое вторжение, напоминающее худшие времена Второй мировой войны.

Что еще нужно сделать Западу

Самыми действенными мерами президент считает те, которые касались бы прежде всего нефти, нефтепродуктов и газа.

Порты мира должны быть закрыты для русских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT. Это конкретные вещи, которые можно сделать,

– поделился Владимир Зеленский.

Президент считает, что если не сделать этого сейчас, то потом западным государствам придется делать еще больше, чтобы спасти от России и ее вторжения уже страны Балтии, Польшу, Молдову, Грузию и других соседей агрессора.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул, что очень важно, чтобы Запад наконец-то определился с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной.

Когда журналист Die Zeit поинтересовался, действительно ли экономическое давление приведет к тому, что Путин сдастся, украинский президент ответил, что Запад еще не оказал такое давление, чтобы об этом можно было говорить.

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