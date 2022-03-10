Чи достатньо санкцій проти Росії

На питання журналіста, чи достатньо вже застосованих проти Росії санкцій, Володимир Зеленський відповів, що якби це було так, то вторгнення вже б припинилося, повідомляє 24 канал.

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За словами президента, російську нафту і нафтопродукти досі купують, а західні корпорації все ще залишаються на російському ринку, прикриваючись різними відмовками.

Звісно, моральних компаній, які попрощалися з агресором, багато, але деякі гіганти бізнесу поки що обирають криваві гроші. А моральними, за словами Зеленського, потрібно бути всім. Він наголосив, що варто продовжувати посилювати санкції за це неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке нагадує найгірші часи Другої світової війни.

Що ще варто зробити Заходу

Найвпливовішими заходами президент вважає ті, що стосувалися б передусім нафти, нафтопродуктів і газу.

Порти світу мають бути закритими для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення і прийом вантажів з Росії та в Росію. Не повинно бути виключень для російських банків у відключенні від SWIFTу. Це конкретні речі, які можна зробити,

– поділився Володимир Зеленський.

Президент вважає, що якщо не зробити цього зараз, то потім західним державам доведеться робити ще більше, аби врятувати від Росії та її вторгнення вже країни Балтії, Польщу, Молдову, Грузію та інших сусідів агресорки.

Також Зеленський вкотре наголосив, що дуже важливо, аби Захід нарешті визначився з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною.

Коли журналіст Die Zeit поцікавився, чи справді економічний тиск зможе привести до того, що Путін здасться, український президент відповів, що Захід ще не створив такий тиск, щоб про це можна було говорити.

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