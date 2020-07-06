В Украины 5 июля отмечали годовщину освобождения города Славянска. Именно в этот день в 2014 году боевики Гиркина после двухмесячных боев вышли из города и отправились в сторону Донецка. Многие считают, что именно отход боевиков позволил растянуть войну, которая продолжается по сей день.

Виктор Муженко, который в 2014 – 2019 годах возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в интервью "Радио Свобода" пояснил, что украинские войска тогда не смогли перекрыть все пути отступления из Славянска.

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У нас была информация, что в ночь с 4 на 5 июля в городе формируется некая группировка. Что это за люди, какая у них техника – неизвестно. Это все в условиях города, где сразу рядом есть дома местных жителей,

– отметил Виктор Муженко.

По его словам, украинские войска открыли огонь только тогда, когда враги начали движение. Это было около 12 часов, а огонь продолжался практически всю ночь.

"То есть мы стреляли, но до конца не понимали, куда именно. У нас не было реальных целей, не было реальных координат", – заявил экс-начальник Генштаба ВСУ.

Он также подчеркнул, что тогда украинским военным хватило сил и средств, чтобы перекрыть все пути для отступления боевиков. Поэтому территория шириной около 8 – 2 километров в направлении Краматорска осталась неконтролируемой.

Те подразделения, которые вели наступательные действия, были уже вымотаны, им нужен был определенный отдых. Нужно было сделать перегруппировку, а это время. Только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось, чем и воспользовались боевики,

– рассказал Муженко.

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Могли украинские войска помешать боевикам

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который в 2014 году командовал обороной Краматорского аэропорта, в комментарии "Радио Свобода" выразил убеждение, что силы АТО таки могли остановить колонны боевиков.

Он утверждает, что разведка докладывала о том, что боевики Гиркина будут выходить из города между 4 и 5 июля. Четкое понимание этого было уже за 2 суток до самого выхода.

"Мы активно вели разведку и давали координаты по ночному передвижению колонны, по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались, но их реализации не было", – заявил Сергей Кривонос.

В чем важность того момента войны

Именно захват Славянская стало фактическим началом войны на Донбассе. Это произошло 12 апреля 2014 года – менее чем через месяц после попытки юридически закрепить аннексию Крыма на "референдуме".

Под руководством агента ФСБ России Игоря Гиркина менее 2 тысяч боевиков захватили город, боевые действия за который потом шли почти 2 месяца. В ночь на 5 июля боевики, практически попав в окружение, вышли из города.

Многие считают, что тот момент стал переломным в начале войны. Мол, если боевиков тогда бы не выпустили, то не было бы такой затяжной войны. Зато группа Гиркина отошла в сторону Донецка, а значительные части Донецкой и Луганской областей оккупированы и сегодня.