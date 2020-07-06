В Україні 5 липня відзначали річницю звільнення міста Слов'янська. Саме цього дня у 2014 році бойовики Гіркіна після двохмісячних боїв вийшли з міста й вирушили в бік Донецька. Багато хто вважає, що саме відхід бойовиків дозволив розтягнути війну, яка триває донині.

Віктор Муженко, який у 2014 – 2019 роках очолював Генеральний штаб Збройних сил України, в інтерв'ю "Радіо Свобода" пояснив, що українські війська тоді просто не змогли перекрити всі шлях відступу зі Слов'янська.

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У нас була інформація, що в ніч з 4 на 5 липня в місті формується якесь угруповання. Що це за люди, яка в них техніка – невідомо. Це все в умовах міста, де зразу поряд є будинки місцевих мешканців,

– зазначив Віктор Муженко.

За його словами, українські війська відкрили вогонь лише тоді, коли вороги почали рух. Це було близько 12 години, а вогонь тривав практично всю ніч.

"Тобто ми стріляли, але до кінця не розуміли, куди саме. У нас не було реальних цілей, не було реальних координат", – заявив ексначальник Генштабу ЗСУ.

Він також підкреслив, що тоді українським військовим забракло сил і засобів, аби перекрити всі шлях для відступу бойовиків. Тож територія шириною близько 8 – 12 кілометрів у напрямку Краматорська залишилася неконтрольованою.

Ті підрозділи, які вели наступальні дії, були вже вимотані, їм потрібен був певний відпочинок. Потрібно було зробити перегрупування, а це час. Лише після цього ми могли заблокувати цей простір. На жаль, це нам не вдалось, чим і скористалися бойовики,

– розповів Муженко.

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Чи могли українські війська завадити бойовикам

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, що у 2014 році командував обороною Краматорського аеропорту, у коментарі "Радіо Свобода" висловив переконання, що сили АТО таки могли зупинити колони бойовиків.

Він переконує, що розвідка докладала про те, що бойовики Гіркіна будуть виходити з міста між 4 і 5 липня. Чітке розуміння цього було вже за 2 доби до самого виходу.

"Ми активно вели розвідку й давали координати по нічному пересуванню колони, по денному розташуванню противника в Краматорську і потім по виходу колон Гіркіна з Краматорська. Ці координати давалися, але їхньої реалізації не було", – заявив Сергій Кривонос.

У чому важливість того моменту війни

Саме захоплення Слов'янська стало фактичним початком війни на Донбасі. Це відбулося 12 квітня 2014 року – менш як через місяць після спроби юридично закріпити анексію Криму через "референдум".

Під керівництвом агента ФСБ Росії Ігоря Гіркіна менш як 2 тисячі бойовиків захопили місто, бойові дії за яке опісля точилися майже 2 місяці. У ніч на 5 липня бойовики, практично потрапивши в оточення, вийшли з міста.

Багато хто вважає, що той момент став переломними у початку війни. Мовляв, якщо бойовиків тоді б не випустили, то й не було б такої затяжної війни. Натомість група Гіркіна відійшла в бік Донецька, а значні частини Донецької і Луганської областей окуповані й сьогодні.