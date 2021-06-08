Министр юстиции Денис Малюська в интервью НВ подчеркнул, что СНБО является тем координирующим органом, который может собирать и аккумулировать информацию о людях, которые могут попасть в реестр олигархов.

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Как пояснил министр, если бы не было Совета нацбезопасности и обороны, в Украине пришлось бы создать какой-то отдельный орган власти. Однако, подчеркнул Малюська, это дополнительные средства и время.

Насколько это законно

Он напомнил, что в законодательстве есть прямая норма, которая утверждает, что функции СНБО определяются законом. В отличие от Верховной Рады, президента, где есть исчерпывающий перечень полномочий на уровне Конституции, у СНБО этого нет.

Координация действительно упомянута среди задач СНБО. Но, в конце концов, это абстрактная категория, которая четкого механизма или каких-то полномочий не предусматривает. Соответственно, она должна детализироваться через отдельный закон,

– добавил Малюська.

Министр обратил внимание, что концепт законопроекта об олигархах предусматривает, что информация должна поступать из разных направлений.

"То есть это разные источники, и здесь как раз нужен координирующий орган, который все это может собрать и аккумулировать. Сейчас для этого лучше всего подходит СНБО", – подытожил политик.

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Почему нардепы не могут формировать реестр олигархов

Стоит пояснить, что согласно тексту законопроекта, народные депутаты не имеют права быть инициаторами представления о включении определенного лица в реестр олигархов.

Для того, чтобы понять, является лицо олигархом или нет, нужно иметь очень детальную юридическую и экономическую информацию, к которой у депутатов нет доступа. Доступ к такой информации может быть у исполнительной власти и правоохранительных органах,

– заметил Малюська.

Однако, по словам министра, если парламент этого желает, есть возможность доработать законопроект ко второму чтению.

Что предусматривает законопроект об олигархах

В начале июня президент Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияние на экономику Украины.

Ключевая роль в борьбе с олигархами отводится СНБО. Для этого создадут специальный реестр олигархов. В него попадут лица, отвечающие минимум трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

стоимость всех совокупных активов этого лица должна превышать 1 миллион прожиточных минимумов, то есть примерно 2,3 миллиарда гривен.

Если же лицо со временем избавится соответствия этим критериям, его смогут исключить из реестра.