Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю НВ наголосив, що РНБО є тим координуючим органом, який може збирати та акумулювати інформацію про людей, які можуть потрапити до реєстру олігархів.

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Як пояснив міністр, якби не було Ради нацбезпеки та оборони, в Україні довелося б створити якийсь окремий орган влади. Однак, підкреслив Малюська, це додаткові кошти й час.

Наскільки це законно

Він нагадав, що у законодавстві є пряма норма, яка стверджує те, що функції РНБО визначаються законом. На відміну від Верховної Ради, президента, де є вичерпний перелік повноважень на рівні Конституції, в РНБО цього немає.

Координація дійсно згадана серед завдань РНБО. Але, врешті-решт, це абстрактна категорія, яка чіткого механізму чи якихось повноважень не передбачає. Відповідно, вона має деталізуватись через окремий закон,

– додав Малюська.

Міністр звернув увагу, що концепт законопроєкту про олігархів передбачає, що інформація має надходити з різних напрямків.

"Тобто це різні джерела, і тут якраз потрібен координуючий орган, який все це може зібрати й акумулювати. Найліпше зараз підходить для цього РНБО", – підсумував політик.

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Чому нардепи не можуть формувати реєстр олігархів

Варто пояснити, що згідно з текстом законопроєкту, народні депутати не мають права бути ініціаторами подання про включення певної особи в реєстр олігархів.

Для того, щоб зрозуміти, чи є особа олігархом чи ні, потрібно мати дуже детальну юридичну й економічну інформацію, доступу в депутатів до якої немає. Доступ до такої інформації може бути у виконавчої влади й правоохоронців,

– зауважив Малюська.

Водночас, за словами міністра, якщо парламент цього бажає, є можливість доопрацювати законопроєкт до другого читання.

Що передбачає законопроєкт про олігархів

На початку червня президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. Його головне завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Ключова роль у боротьбі з олігархами відводиться РНБО. Для цього створять спеціальний реєстр олігархів. До нього потраплять особи, які відповідають щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

вартість усіх сукупних активів цієї особи має перевищувати 1 мільйон прожиткових мінімумів, тобто приблизно 2,3 мільярда гривень.

Якщо ж особа з часом позбудеться відповідності цим критеріям, її зможуть виключити з реєстру.