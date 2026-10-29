"SpaceX не дает связь": эксперт объяснил, почему ВСУ не могут уничтожать российскую баллистику

О сложности противодействия ракетным ударам в эфире 24 Канала рассказал эксперт Сергей "Флэш" Безкрестнов.

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Охота на пусковые установки противника

По его словам, перехват баллистических ракет остается одной из самых сложных задач для противовоздушной обороны, поэтому ключевым решением могло бы стать уничтожение вражеских пусковых комплексов. Враг специально осуществляет пуски ракет за 150 километров от государственной границы, учитывая радиус поражения украинских систем HIMARS.

Российские машины выезжают на ударные рубежи через лесные массивы и поля со скоростью около 30 километров в час. Весь цикл операции противника – от выезда на позицию до запуска ракет и отхода – длится от 4 до 5 часов, чего украинским военным вполне хватило бы для поражения цели с помощью ударных беспилотников. Однако для эффективного отслеживания и уничтожения техники с помощью дронов крайне необходима связь над приграничными территориями противника.

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Мы много раз просили Маска дать нам возможность летать над Россией специально для того, чтобы провести атаку против этой баллистической техники. Дайте нам возможность работать в этом регионе, чтобы блокировать обстрелы Киева. Но, к сожалению, SpaceX не предоставляет нам такую возможность– подчеркнул Сергей "Флэш" Безкрестнов.

Он отметил, что украинским защитникам не требуется спутниковое покрытие на всей территории государства-агрессора. Чтобы обезопасить города от ударов, достаточно было бы иметь работающий Starlink в приграничных Брянской, Курской и Воронежской областях России.

Почему ВСУ нужна связь над Россией для уничтожения пусковых установок: смотрите видео

Угроза со стороны российской системы "Рассвет"

В то же время противник ведет активную работу над созданием собственного аналога Starlink – системы "Рассвет". Сейчас на околоземной орбите уже находится примерно 40 российских аппаратов, поэтому оккупанты имеют сеансы связи над территорией Украины продолжительностью от 40 минут до одного часа. Захватчики уже изготовили три типа абонентских терминалов и упорно работают над расширением проекта.

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Сергей Флэш Безкрестнов отдельно предупредил об угрозе привлечения иностранной помощи. Россия может обратиться к Китаю, чтобы вывести на орбиту сотни спутников под видом сугубо гражданской или мирной космической программы.

Ранее эксперт отмечал, что спутниковая система "Рассвет" позволяет оккупантам проводит лишь ограниченные операции, однако увеличение количества аппаратов улучшит управление вражескими БПЛА. Также проблемы со скоростью связи ранее мешали перехватчикам уничтожать вражеские реактивные беспилотники.