"SpaceX не дає зв'язок": експерт пояснив, чому ЗСУ не можуть нищити російську балістику

Про складність протидії ракетним ударам в ефірі 24 Каналу розповів експерт Сергій "Флеш" Безкрестнов.

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Полювання на пускові установки ворога

За його словами, перехоплення балістики залишається одним із найважчих завдань для протиповітряної оборони, тому ключовим рішенням могло б стати знищення ворожих пускових комплексів. Ворог спеціально здійснює пуски ракет за 150 кілометрів від державного кордону, враховуючи радіус ураження українських систем HIMARS.

Російські машини виїжджають на ударні рубежі через лісові масиви та поля зі швидкістю близько 30 кілометрів на годину. Весь цикл операції ворога – від виїзду на позицію до пуску ракет і відходу – триває від 4 до 5 годин, чого українським військовим цілком вистачило б для ураження цілі за допомогою ударних безпілотників. Проте для ефективного відстеження та знищення техніки дронами критично необхідний зв'язок над прикордонними територіями противника.

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Ми багато разів питали Маска дати нам можливість літати над Росією спеціально для того, щоб атакувати оцю балістику. Дайте нам можливість працювати по цьому регіону, щоб блокувати постріли по Києву. Але нам таку можливість, на жаль, SpaceX не дає– наголосив Сергій Флеш Безкрестнов.

Він зауважив, що українським захисникам не потрібне супутникове покриття на всій території держави-агресорки. Щоб убезпечити міста від ударів, достатньо було б мати робочий Starlink у прикордонних Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії.

Чому ЗСУ потрібен зв'язок над Росією для знищення пускових установок: дивіться відео

Загроза від російської системи "Рассвет"

Водночас противник веде активну роботу над створенням власного аналога Starlink – системи "Рассвет". Зараз на навколоземній орбіті вже перебуває приблизно 40 російських апаратів, завдяки чому окупанти мають сеанси зв'язку над територією України тривалістю від 40 хвилин до однієї години. Загарбники вже виготовили три типи абонентських терміналів та наполегливо працюють над масштабуванням проєкту.

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Сергій Флеш Безкрестнов окремо застеріг від загрози залучення іноземної допомоги. Росія може звернутися до Китаю, щоб вивести на орбіту сотні супутників під виглядом суто цивільної або мирної космічної програми.

Раніше експерт наголошував, що супутникова система "Рассвет" дозволяє окупантам проводити лише обмежені операції, однак збільшення кількості апаратів поліпшить керування ворожими БпЛА. Також проблеми зі швидкістю зв'язку раніше заважали перехоплювачам знищувати ворожі реактивні безпілотники.