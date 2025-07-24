Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, американцы придерживаются такой политики еще со времен российской империи.

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Политика США относительно России

Тарас Загородний предположил, что, например, если предприниматель открывает бизнес, то сразу приходит бандит и просит 50%. А охранная фирма просит 40%, чтобы спасти.

Ты платишь 40%, думая, что это разные люди. А из тех 40% оплачивается бандит, который создает спрос на услуги охранной фирмы. Этот предприниматель – это Европа. Бандит – это Россия. А США – это фирма, которая предоставляет охранные услуги. Потому что без бандита нет охранных услуг, то есть рычагов давления на европейцев,

– объяснил политтехнолог.

Это не новая история. Это политика Штатов еще со времен российской империи. Однако американцы не смогли спасти Советский Союз. А сейчас Россия в значительно худшей ситуации, чем в свое время СССР.

К слову, политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий предположил, как Дональд Трамп может загнать Владимира Путина в тупик. По его мнению, прежде всего важно принять санкционные ограничения против Китая.