Почему терпеть? За что терпеть? Мы на своей земле, – добровольцы о перемирии и войне с Россией

Первая отдельная штурмовая рота ДУК "Правого сектора" – единственное подразделение добровольцев, которое восьмой год воюет на востоке Украины. Бойцы говорят, что "перемирия" не существует, однако боевой дух не падает, когда речь идет о защите Родины.

В чем недостаток Вооруженных сил Украины, как завершить кровавое противостояние на Донбассе и есть ли вероятность полномасштабной войны с Россией – читайте в материале 24 канала.

По теме "Их ничего не останавливает", – интервью с легендарным командиром "Да Винчи" об обострении на Донбассе

Выписали повестку и сказали: "Завтра на войну"

"Киборг", боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС", известный по кличке "Бугай", говорит, что "подписал контракт с совестью". По его словам, человек должен добровольно идти в армию, его не надо к этому принуждать.

Мужчина вспоминает, что события на Майдане многих оставили неравнодушными. Когда началась русско-украинская война, он пошел в военкомат. После этого много раз напоминал о себе, однако его долго не вызывали. Звонок получил посреди лета 2014 года.

Мне сказали: "Чтобы завтра ты был в военкомате". Когда я пришел, мне выписали повестку и сказали: "Завтра на войну". Я говорю, как на войну, а какая-то там комиссия? На тот момент, я 12 лет как закончил срочную службу. Я говорю, Может, у меня нет ноги, глаза, может болезни какие-то? Должна же быть какая-то комиссия, хотя бы пусть слепки с зубов сделают, чтобы распознать вдруг что. "Бугай" "Киборг", боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС"

Боец уточнил, что тогда вышло распоряжение, согласно которому, у кого трое и более детей – в армию не берут. Поэтому мужчина пошел в "Правый Сектор", потому что "не видел другого выхода, как защищать свою страну".

Сказали, что могут взять в тыловые части с согласия мамы. Какое-то там согласие требуется от родителей. Я понимал, что мать не даст никакого согласия, поэтому сказал ей, что еду в Польшу на заработки и вперед на фронт,

– рассказал мужчина.

Военная база 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" / Фото Алины Туришин, 24 канал

22 суток в Донецком аэропорту

В Донецком аэропорту мужчина пробыл 22 суток. Вспоминает, как зашло 22 человека 22 октября, а вышло 12 человек 12 ноября.

Это определенная "магия цифр". В нашей ротации погиб только Сергей Табала, позывной "Север", и было много раненых,

– рассказал мужчина.

Какими были бои за Донецкий аэропорт

Одни из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. В ночь на 26 мая 2014 года группа пророссийских боевиков со второй попытки заняла часть зданий аэропорта, который приостановил авиасообщение еще 6 мая. 22 января 2015 года "Киборги" вышли из руин нового терминала Донецкого аэропорта. Его оборона длилась более 240 дней.

Именно в Донецком аэропорту мать мужчины узнала, что сын на войне. "Киборг" рассказал, что всегда выбирал такие моменты, когда было тихо, чтобы пообщаться с ней по телефону. Однако однажды неожиданно начался бой и мать мужчины сказала, что все поняла.

"Киборг", боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС", известный по кличке "Бугай" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Аэропорт был неким "плацдармом" для захода в Донецк. Оборонить его, по мнению бойца, не получилось, потому что сложилось такое стратегическое положение. По его словам, командование решило, что не за что бороться.

Когда его захватывали и наши войска выбивали оттуда сепаратистов и удерживали его, тогда были планы заходить в Донецк. Когда уже там появился фронт, стабильные позиции, расположение войск, когда фронт остановился, то, по моему мнению, не было там ни сил, ни желания его удерживать,

– добавил мужчина.

Боец считает, что если бы было желание, то военные могли разработать операцию и защищать его до конца. Однако это было бы не легкой ценой с большими потерями.

"Бугай" говорит, что добровольцы своим примером должны стать достойным примером, примером того, какой должна быть армия, как военная структура. По его словам, там должны быть идейные военные, в частности, командиры. Недостаток ВСУ, по мнению мужчины, заключается в большом количестве генеральских должностей.

Слишком много у нас генералов, командиров. Абсолютно те же самые функции может выполнять полковник. Не нужно ему быть генералом. У нас уже военные шутят, что генерал – это не звание, а счастье. Люди, которые становятся генералами, перестают думать, потому что пока он еще полковник, то еще рассказывает за Родину, как он ее любит, как он за нее воюет,

– добавил "киборг".

"Если бы я не верил в украинскую армию – я бы здесь был?"

По словам бойца, российско-украинская война может закончиться "только на наших условиях и только силовым сценарием". В частности, считает мужчина, должно быть "абсолютное возвращение территориальной целостности и исчезновение любых военных формирований на территории Украины". По его мнению, не стоит отбрасывать вероятность полномасштабной войны с Россией.

Честно, я не знаю, что у них в головах, но, зная и видя подлость этого человека (Владимира Путина – 24 канал), может быть все что угодно. Никаких там флотов и войск в Крыму не может быть. Если бы я не верил в украинскую армию – я бы здесь был? Я похож на отчаявшегося человека?

– говорит "киборг".

Боец отмечает, что "перемирия" не существует / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Воля не обретается на коленях, волю не выпрашивают"

Боец отмечает, что "перемирие" не существует, а это лишь "такая политика, болото, грязь и банальная игра слов". Украинцы, пояснил мужчина, должны рассчитывать только на собственные силы. По его словам, президент Украины должен "консолидировать и объединять наше население против общего врага, а не кататься по миру и что-то у кого-то выпрашивать". Также он отметил, что в ВСУ есть много достойных подразделений.

Неважно, какая техника, а важно, как ты ею пользуешься. У тебя в руке может быть меч, а может быть нож. И если с мечом – дилетант, то как думаете, кто победит? Воля не обретается на коленях, волю не выпрашивают,

– подчеркнул "Бугай".

Читайте Гибридная аннексия и принудительная паспортизация: как Путин использует Донбасс для выборов в Госдуму



Первая отдельная штурмовая рота ДУК "ПС"/ Фото с официальной страницы ДУК "ПС"

"Люди не знают, что такое подвалы"

Мужчина рассказывает, что возвращаясь на территорию Украины, очень трудно привыкнуть к равнодушию окружающих. По его словам, "люди не знают, что такое подвалы, им ничего не падает на голову, они не знают, как среди ночи в нижнем белье бежать в погреб, искать бомбоубежище. Для них это "где-то там, в новостях" и то, возможно, кто-то смотрит, а кто-то переключает".

Хоть сто лет будет продолжаться война, это неважно. Мы все равно победим. Дети однозначно должны расти на признании того, что у нас война, и что она будет. И последствия того еще долго будут отзываться. Мы еще очень долго будем это все переживать. Только патриотическое воспитание изменит нас действительно в сторону Европы,

– говорит "Бугай".

"В один прекрасный день я решился поехать"

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС", известный по псевдо "Кадет" родился в Москве. Однако, его семья – выходцы из Украины. В Советском Союзе отца отправили служить в Россию, где и родился парень. Отслужил в Суворовском военном училище, затем продолжил обучение в другом учебном заведении. После событий на Майдане в Украине, будучи студентом второго курса, "Кадет" приехал воевать против российских оккупантов.



Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС", известный псевдо "Кадет" / Фото из фейсбука "Кадета"

В один прекрасный день я решился уехать. Российско-украинскую границу пересек незаконно, потому что знал, что меня не выпустят из России. Там, если семьи у тебя военные, то их не выпускают. Например, сейчас мама хотела приехать, но ее не пропустили, потому что отец – бывший военный. "Кадет" Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС"

По словам бойца, отца отправили в отставку, потому что сын пошел воевать за Украину. "Кадет" вспоминает, как перешел границу и шел по дороге в Харьков. Сначала ему предложили идти в "Правый сектор" или "Азов", однако парень отказался и решил попробовать через военкомат на контракта или срочником.

Сначала я думал, что в России показывают правду о "Правом Секторе", об "Айдаре", что они магазины грабят, женщин насилуют,

– смеется парень.



Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС", известный псевдо "Кадет" / Фото из фейсбука "Кадета"

В военкомате сначала заявляли, что берут. Даже уже было военное дело для оформления на контрактную службу. А на переплете было воинское звание – "солдат", но в результате, говорит боец, так его и не приняли.

Тут позвонил знакомый и сказал, что можешь на боевые поехать в Донецкую область. Я не спрашивал, какая бригада, и сразу согласился. Когда приехал, то это был 2015 год. Тогда еще была рота при "Правом секторе" – "Аратта" в Мариуполе. Когда машина заезжала через КПП, то я понял, что попал в "Правый сектор", там висел их флаг,

– рассказал боец.

1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС / Фото из фейсбука официальной страницы подразделения

После начала российско-украинской войны общение "Кадета" с отцом прервалось, потому что у него другие взгляды. А мать приезжает в Украину раз в год.

Она все равно волнуется. Но уже не против, что я воюю, но говорит, чтобы шел на контракт в ВСУ, потому что там документы будет легче сделать, будет заработная плата и после войны будет легче жить. Я категорически против, потому что я впервые встретил такого командира как "Да Винчи". Он обо всех беспокоится даже, когда ты уезжаешь в отпуск, то он звонит,

– добавил парень.

По мнению "Кадета", чтобы закончить войну, надо идти в наступление.

"Я не боялся умереть, я знал, что это мой долг"

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС", известный псевдо "Гуцул" шутит, что за "военной партой уже 8 лет, аспирантуру прошел и может уже преподавать". Боевой дух, отметил мужчина, не терял никогда, потому что если есть угроза Украине, то он всегда готов быть в первых рядах. По его словам, в войне с Россией добровольцы сыграли ключевую роль.

Они шли с ножами, с чем попало. Там собрались все патриоты. Я шел защищать свою землю. Я не боялся умереть, я знал, что это мой долг. У меня был нож, и я раз говорю, что иду на блокпост, чтобы взять себе трофейный автомат, чтобы у меня было мое оружие. "Гуцул" Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС"

После "Правого сектора" ушел в 128-ю бригаду ВСУ и участвовал в боях за Дебальцево. Мужчина вспоминает, что обстрелы там продолжались с утра до ночи.

Нас кошмарили и кошмарили. Конечно, мы тоже хороший ответ давали. Никто из ребят тогда заднюю не дал. Но в один день российские Вооруженные силы очень прицельно начали бить, тогда у нас было 12 раненых и один убитый. Кто-то из моих друзей по рации передал, что я "трехсотый", но друзья услышали "двухсотый" и пошли мстить.

– рассказал боец.

Какими были бои за Дебальцево

Второй (после Иловайска) масштабный случай использования российской армии в войне на востоке Украины. Активное наступление "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" на Дебальцовские гриппирования началось 25 января 2015 года – после падения Донецкого аэропорта и с явной привязкой к предстоящей встрече "нормандской четверки" в Минске 11 февраля.



Боец говорит, что не боялся умереть, потому что знал, что это – его долг / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мужчина рассказал, что российские оккупационные войска наносили удар с трех сторон одновременно. Во время этой операции мужчина получил боевое ранение.

После этого выехал наш танк, который поразил позицию сепаратистов. Сразу же посадка стала лысой,

– добавил он.

Гуцул вспоминает, что шел на войну добровольцем, поэтому и вернулся обратно в"Правый сектор". По его словам, это те патриоты, с которых именно и началась защита Украины.

Я могу доверить свою жизнь "Да Винчи", "Бугаю". Я знаю, что они меня прикроют, вытянут, что у меня здесь есть защита, что, не дай Бог, меня ранят, то мне окажут первую медицинскую помощь, и они умеют это. Какой бы ни был бой, где мы даже бы знали, что все ляжем, но друг друга мы не оставим. Это настоящая дружба,

– отметил мужчина.



"Гуцул" говорит, что всегда готов быть в первых рядах, если есть угроза Украине / Фото – WM Blood

Актуально Почему Запад должен бороться за нас, если мы сами себе не хотим помогать

"Почему терпеть? За что терпеть? Мы на своей земле"

"Гуцул" подчеркнул, что "может для кого-то и есть перемирие, но не для них, потому что столько погибших ребят, у которых остались семьи, матери, дети, и это прощать нельзя".

Я не намерен прощать или перед кем-то извиняться. Никаких договоренностей. У меня с ними одна расправа – все территории Украины должны быть под нашим контролем,

– отметил мужчина.

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" "Гуцул" (слева) и командир подразделения – "Да Винчи" / Фото из фейсбука "Гуцула"

По его словам, закончить российско-украинскую войну можно лишь силовым сценарием, потому что "никакие договоренности не действуют". По его мнению, в Украине много мужчин, которые станут на ее защиту и пойдут на смерть". Если затягивать войну, то ежедневно будут убитые с украинской стороны.

Почему терпеть? За что терпеть? Мы на своей земле. Есть карта, где все четко нарисовано. Зачем ты лезешь?

– подчеркнул боец.

Мужчина добавил, что потери будут с двух сторон, но "наши дети уже не будут умирать". По его словам, почти ежедневно умирают украинские военные. Однако, подчеркнул боец, Российская Федерация не выиграла ни одной войны.

На стороне Украины воевали также граждане из других стран, в частности, чеченцы, грузины, белорусы. Они, по его мнению, заслуживают большого уважения, потому что когда видишь, что люди приходят и помогают с других стран воевать за нас, то это мотивирует еще больше".