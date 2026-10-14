Российские ракеты могут оставлять всего несколько секунд на реакцию, а ситуация на фронте меняется под давлением боевых действий. В то же время вокруг последних ударов по Киеву ходят слухи о том, что союзники якобы скрывают разведданные.

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему запуск ракеты С-400 сейчас сложно зафиксировать, что происходит на фронте и какие потери понесли российские элитные подразделения в Донецкой области.

Было ли "предательство" с предупреждением об ударе по Киеву?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила предупреждения от международных партнеров о запуске пяти российских баллистических ракет, которые поразили гражданскую инфраструктуру Киева. В США заявляют, что не зафиксировали запуск российских баллистических ракет по Киеву, поэтому и не предупредили Украину. В Киеве сомневаются в правдивости этих объяснений. Это был технический сбой, человеческая ошибка, задержка с передачей данных или сознательное решение не сообщать Украине? Как думаете вы?

Ничего удивительного я здесь не вижу. Такое бывало и раньше. Это баллистика. Быстрый запуск, очень мало времени в полете. Поэтому такое действительно бывало, что ракета прилетала без предупреждения.

Даже в Киеве летом такое случалось, а тем более в таких городах, как Краматорск, Славянск, Днепр, Харьков.

Я вам расскажу о том времени, когда мы даже в Донецкой области были не на передовой, а отходили в Константиновку, в Дружковку. Это довольно обычная ситуация, когда слышен шум ракеты, взрыв, и через минуту на рацию приходит сигнал о запуске. Эти запуски очень трудно зафиксировать. И еще есть разница между " С-400" и "Искандером". Вчера это была именно С-400.

Как их вообще замечают? Когда готовится запуск этой ракеты, ее двигатель нагревается до очень большой температуры. Ее видят из космоса спутники, замечают этот нагрев, пятна и тогда сообщают, что будет запуск. "Искандер" для старта нагревается до необходимой температуры примерно за минуту. Есть минута, чтобы это увидеть и предупредить.

С-400 – десять секунд. То есть можно увидеть и успеть, а можно и не успеть. Такое бывает. Это не исключение, не первый раз.

Другое дело, что были разговоры со ссылкой на источники, которые звонили кому-то, предупреждали, угрожали. А здесь сейчас прилетает без предупреждения. Конечно, кто-то из СМИ сделал это либо намеренно, либо просто предположил, что, возможно, почему-то нас не предупредили.

Вы знаете, как это работает: кто-то высказал предположение, а кто-то другой эту информацию уже берет и распространяет как то, что всем известно на сто процентов, что так и было. И поэтому начинают ходить слухи.

Мне кажется, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Очень трудно зафиксировать, не всегда получается определить запуск именно С-400. Так и произошло. Поэтому здесь я не вижу предательства.

Те источники, которые сообщали, что из Белого дома звонили Павлу Палисе, звонили Драпатому, предупреждали не наносить удары по НПЗ. Во-первых, с момента разговора Зеленского с Трампом мы ни одного удара по НПЗ не нанесли.

Во-вторых, если бы американцы прекратили обмен разведданными с целью оказания давления, они бы об этом открыто объявили. Иначе какой в этом смысл? Ну и, в-третьих, Палиса уже вчера выступил и написал, что это бред. Работаем спокойно, никто ему не звонил, он не является никаким источником, никому он ни о чем не рассказывал, ни украинским, ни западным СМИ. Поэтому, мне кажется, это просто слухи, бред.

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Почему Трамп закрывает глаза на нарушения со стороны России?

Почему Трамп закрывает глаза на очевидные нарушения перемирия со стороны России, несмотря на данные американской разведки и приближение промежуточных выборов?

Мне трудно понять, почему. Он сказал, что стороны договорились оэнергетическое перемирие, а об этом никто ни в Киеве, ни в Москве не слышал. И Трамп – я видел этот диалог с журналистом, он действительно эпический.

Трамп говорит, что они договорились, потому что я сказал, что они договорились. Все. Но ведь Путин наносит удары. Надо проверять. Удары идут с обеих сторон. Что значит "надо проверять"?

Я так понимаю, что президенту по интересующим его вопросам – по международным делам, по войнам, которые он пытается прекратить, – раз в определенный промежуток времени предоставляют доклад, краткую сводку, брифинг, как угодно, о том, что происходит вкратце. И Трамп мог бы сказать: давайте каждые три часа предоставлять мне информацию о войне между Украиной и Россией. А так он говорит: нужно проверять, нужно смотреть. Там были нарушения с обеих сторон.

То есть он явно не владеет информацией вообще. У него нет такой информации. И поэтому я считаю, что он бросил фразу о том, что нужно энергетическое перемирие, и вернулся к своим делам, к промежуточным выборам, к Ирану, и сейчас не очень интересуется тем, что у нас происходит: если это не вредит его интересам, если мы не наносим удары по НПЗ, его это не очень интересует, и он это откровенно демонстрирует.

Не являются ли экономические уступки России повторением политики умиротворения агрессора и почему США считают, что это заставит Кремль смягчить требования к Украине?

Они вообще не уменьшают аппетиты агрессора. Мне кажется, что здесь ошибка именно в подходе. Команда Трампа, переговорщики, Кушнер – они работают с Путиным, пытаются его понять, найти к нему подход, как бизнесмены к бизнесмену. И это вполне логично.

Попробовали надавить санкциями. Ожидаемого эффекта не получили. Дадим ему кусочек пряника, небольшие объемы нефти, временно снимем санкции. Пусть увидит, как это хорошо. С тобой общаются, ты торгуешь дизтопливом, зарабатываешь деньги. Санкции сняли. Так может быть и дальше.

Если ты будешь хорошо себя вести, с тобой все будет хорошо. Будешь жить без санкций, будешь жить нормально, вернешься на рынок, вернешься к нормальным людям. Почувствуй, каково это, ведь мы можем снова все забрать. В логике бизнеса это работает.

Но Путин – это не бизнес, это человек с комплексами. Старый подполковник, который всю жизнь работал фактически в системе доносчиков, завклубом при посольстве в Германии. Ему не терпится, он просто одержим идеей войти в историю не как обычный человек, президент, а как большой завоеватель, что он на самом деле боевой офицер, что он не просто вернул какие-то земли, а завоевал их, маршал Жуков, генералиссимус победы.

Вот такие у него амбиции. Еще прибавьте к этому возраст, который придает такие эмоции, такой мачо, что ты страшный, суровый. Вот он и пытается этого добиться.

Ему неинтересно сделать Россию богатой и успешной страной, сделать россиян состоятельными и получать прибыль от нефти. Ему это неинтересно. Ему интересно воевать. Ему интересно именно это, потому что лично на нем, на его семье эти экономические проблемы России никак не отразятся. Поэтому работать с ним в рамках чисто экономической логики нет смысла. Он это понимает совсем по-другому.

Виткофф, Кушнер и, пожалуй, Трамп считают, что нужно дать Путину немного поблажек. Он это поймет. Он поймет, что ему сделали шаг навстречу, которого он не заслуживает. И как ответственный человек, который хочет продолжать сотрудничество, он тоже сделает шаг навстречу, начнет переговоры, снизит свои требования. Хочет компромисса, всегда жить нормально, со всеми дружить. Нет. Там логика вообще другая.

У Путина все просто: черное, белое, прямоугольное, параллельное и перпендикулярное. Он расчитывает так: ввели санкции – мы продолжаем обстреливать Украину, бомбим Украину, угрожаем всему миру. Что они сделают? Они ослабили санкции.

То есть механизм работает именно так. Надо бомбить Украину, надо угрожать НАТО, и будет еще лучше. У него такая линейная логика, и он сейчас видит, что она работает. Что надо усиливать давление, и тогда Запад будет понемногу отступать, потому что он слаб.

Вот так он видит эту ситуацию. Поэтому эффекта это не даст. И чем скорее в Вашингтоне это поймут, тем будет лучше, тем меньше времени мы потеряем.

Песков сегодня заявил, что дизельное соглашение между Россией и США не связано с мирными переговорами по Украине. Пресс-секретарь Кремля представил его как отдельное экономическое соглашение, отвечающее интересам обеих стран. Если верить его словам, что это может свидетельствовать? Ведь тогда это совсем другая история.

Нет, это та же самая история. Просто одно дело формальное, другое дело реальное, объективное, то, что у нас есть. Формально существуют мирные переговоры Украина – Россия, попытка Соединенных Штатов что-то сделать в этом направлении. Это существует отдельно.

Договор о "поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты, " – временное снятие санкций – это другое дело, они почти никак не пересекаются. Единственное сходство – в том, что санкции введены именно за нападение на Украину. Вот это единственная точка соприкосновения, но на самом деле все связано.

И случайностей здесь нет. Дело не в дизельном топливе, потому что объемы такие, что практически ни на что не влияют. Триста тысяч тонн за октябрь Россия поставит в Соединенные Штаты. Сколько потребляют Соединенные Штаты за сутки? Где-то пятьсот тысяч тонн. То есть этого не хватит даже на сутки. Это на шестнадцать–пятнадцать часов.

Как это повлияет на цены? Совсем немного. Конечно, колебания на бирже будут обусловлены оптимистическими или пессимистическими ожиданиями, но это продлится день-два. Затем цены вернутся к реальности.

Поэтому на самом деле это попытка Путина подкормить, показать ему пряник и сказать, что жить можно нормально. Она не сработает. И Песков прекрасно понимает, что эти вещи связаны: мол, мы торгуем нефтью и дизельным топливом с Соединенными Штатами. Это выгодно обеим сторонам. А на мирные переговоры это не влияет.

Их позиция остается неизменной. Донецкая, Луганская области, Крым, Запорожская и Херсонская должны полностью отойти к России, и Украина и международное сообщество должны это признать юридически. Такая их позиция не меняется, и дизельное топливо из Соединенных Штатов никак на это не влияет. Это хочет дать понять Песков.

Что Россия на самом деле хочет добиться на переговорах?

Reuters пишет о том, что, по словам источника, близкого к Кремлю, Путин якобы вернется к переговорам только тогда, когда получит оставшуюся часть Донбасса, что позволит ему представить это как победу внутри России. Конечно, Украина отказывается уступать территории. Однако замораживание на нынешней линии фронта может стать основой мирного соглашения. Как сейчас обстоит вопрос с территорией? Потому что я думаю, что это один из самых сложных вопросов в контексте переговоров.

Во-первых, Путину нужна какая-то политическая победа, и он будет пытаться захватить всю Донецкую область любой ценой, потому что это политика, это для него уже символ. Он так много об этом говорил, что физически не может от этого отказаться.

С другой стороны, я не слышал ни от кого – ни от Пескова, ни от Лаврова – ничего вроде: "Донецкую область отдайте, а Запорожскую, Херсонскую – давайте обсудим". Такого я не слышал. Наоборот, я слышал и от Лаврова, и от Путина, и от Пескова одно и то же.

Те территории, которые отошли, как они говорят, к России, на которых провели фейковые референдумы относительно судьбы всей территории области в административных границах страны, что проголосовала Госдума России, нарисовали на карте и подписал Путин, все это должно отойти к России. Такую позицию я слышал. А что они соглашаются исключительно на Донецкую область, такого не слышал.

Поэтому я считаю, что как только начнутся переговоры, тема Херсонской и Запорожской областей автоматически включится. И на переговорах россияне категорически не хотят прекращения огня. Не хотят.

Потому что прекращение огня – это очень быстрый процесс. Мы можем сегодня договориться о перемирии, о прекращении огня. Прекратили в полночь. Все. Боевые действия закончены. А потом долго – долго договариваемся о мирном договоре, который будет действовать вечно.

Такое возможно, сейчас примеров хватает: и Северная, и Южная Корея, и Япония с Россией, и многие страны, и даже Армения с Азербайджаном.

Прекращение огня, перемирие, а мирный договор – только через пять лет. Поэтому от перемирия до мирного договора может пройти много времени: и пять лет, и десять, и сорок, и пятьдесят. Поэтому Россия не заинтересована в этом.

Они пафосно заявляют, что нам не нужно перемирие, мы против прекращения огня, потому что нам нужен долгосрочный, прочный, надежный мир. Кто бы с ними спорил? Но они говорят, что все время, пока идут переговоры, прекращения боевых действий не будет.

То есть они имеют в виду, что могут растянуть войну на пять, десять лет или больше, пока мы не уйдем, потому что мирный договор – это довольно сложно, довольно долго. Там очень много вопросов, очень много позиций. О нем на самом деле можно годами договариваться, даже если есть взаимная готовность идти на уступки. А прекращение огня – это дело, по сути, нескольких часов.

Что происходит на фронте и как ВСУ наносят удары по российской "элите" в Донецкой области

Какова сейчас ситуация на востоке и юге Украины, и заметны ли изменения в действиях российских войск на фоне скрытой мобилизации и ротации личного состава?

Я сейчас больше на востоке, конечно, могу рассказать. Я вижу, как россияне страдают из-за реки Северский Донец.

Это не очень большая река, она как Десна. Им очень тяжело с этой рекой, но мы ее уже форсировали. Я вижу, как они страдают с рекой Черный Жеребец, тоже удерживая оборону на ней. Их отбросили за нее. Они пытаются ее форсировать, но наладить логистику не получается.

Но если я киевлянину, днепрянину, жителю Запорожья покажу фото реки Черный Жеребец и скажу: "Смотрите, река", меня выставят на посмешище. Потому что она даже уже, чем река Ирпень. То есть это очень маленькие реки, просто на Донбассе рек нет, мы называем рекой все, где есть вода и хоть немного течет хоть какой-то ручеек. Для нас это уже река.

Поэтому когда кто-то пытается форсировать Днепр, сколько времени он будет такой замечательной мишенью? Это просто смешно.

Можно, как только они начнут форсировать Днепр, позвонить снайперу. Он скажет: "Хорошо, я сейчас обедаю, потом немного отдохну, потом приеду к вам и подстрелю их, где-то они будут как раз посередине Днепра". Я, конечно, преувеличиваю, но так и есть.

Это такая отчаянная и непонятная попытка. Небольшая группа, у которой теоретически есть какой-то шанс незаметно перебраться через реку Днепр, ничего не решает. И логистики у них не будет, и патроны быстро закончатся, и продовольствие, и вода. И наши их спокойно найдут. Такое уже было много раз. Они точно так же попадались на Осколе, на Купянске, на Купянском узле. Группа перешла реку, дальше перерезали логистику. Все. Сидят, ждут чуда. Поэтому это несерьезно.

На востоке ситуация довольно интересная. Конечно, самым интересным всем кажется, да и так, пожалуй, и есть, – это операция "Вивальди", которую проводит Третий армейский корпус, и там еще что-то пять или шесть бригад рядом с ними.

Они работают довольно классно. Уже о результатах многие знают: и об освобождении территорий, и о большом количестве пленных, и о большом количестве убитых.

Что касается географии, Андрей Билецкий, командир третьего корпуса, предупреждал: будет молчание, не будем мешать россиянам заштриховывать, подавать ложную информацию Минобороны. То есть пусть работают, пусть все будет так, как они любят, пусть тонут в этом обмане, в этом бреде. Им же хуже.

Поэтому информацию о географии, о том, что освободили, где продвинулись, предоставит либо пресс-служба Третьего корпуса, либо лично Андрей Билецкий в свое время, когда это будет необходимо. Так что сейчас они работают в тишине. Поэтому я ничего не скажу о географических названиях, только скажу: ребята работают просто великолепно, просто ударно. Что бы они ни делали, у них всегда получается, сейчас просто как по учебнику.

Не зря офицеры говорят, что потеряли полгода после создания корпуса. Как потеряли? Потратили полгода на очень тяжелый труд, и это было тяжелее, чем сейчас проводить операцию, контрнаступление. Это боевое слаживание.

Чтобы все четко понимали друг друга: кто у кого есть, какие ресурсы, какие возможности, какие сильные и слабые стороны, чтобы понимали друг друга на полслова и знали, как координировать действия. И сейчас тройка работает как слаженный механизм. Не эта вся ерунда с "френдли-файер", когда друг друга не узнают, какие-то несогласованные действия, а туман войны.

Заходят оттуда, где их не ждут, обходят противника, заходят в тыл. Указывают ложное направление наступления. Затем постоянно вводят противника в заблуждение. Работают очень классно.

Потом они взялись зачищать лес. Там была очень плотная оборона. Дроны отработали так, что просто уничтожили все, что там было. Был такой эпизод, когда дроны не очень-то работали, но они действовали как добивающее средство, как координирующее звено.

А работала артиллерия, которая стреляет с больших расстояний. Задействовали артиллерию туда, сколько смогли. Она непрерывно работала, и даже контрудары ничего не могли с этим поделать. А вражескую артиллерию наши накрыли с помощью Himars с большей дистанции в тыл противника. Уничтожили все. Затем вступают штурмовые подразделения и дочищают территорию.

То есть на Лиманском направлении очень интересно следить за информацией российского Минобороны. По их сводкам они до сих пор наступают.

Там, где они на самом деле давно потеряли позиции, по сводкам они их не потеряли. Украинцы штурмуют позиции, теряют кучу людей, а они позиции держат. Лиман почти их. Святогорск они захватили. То есть вообще оторваны от реальности. Тем хуже для них будет, когда эта реальность заставит их увидеть себя и считаться с собой.

Это очень интересный участок, и речь о наступлении россиян там не идет. Там речь идет о нашем контрнаступлении, о наших контрударах.

И это же "Тройка", она же не в вакууме существует. Справа от них – восточное направление, по которому из Северска наступали и по трассе из Бахмута на Славянск и Харьков продвигались вперед, наступая на Краматорск и Славянск. Там очень интересная ситуация.

Бои в Донецкой области: смотреть на карте

И на самом деле восточное направление для нас было самым сложным, потому что там группа войск имела полностью свой тыл: слева свои, справа свои, с тыла – Россия. То есть со снабжением, с логистикой все идеально. И они постепенно давили, давили и останавливали.

Но сейчас с северного фланга к ним уже не свои. Там уже работает "тройка". Им приходится вместо простой фронтальной обороны выстраивать еще фалангу, укреплять свой фланг с севера, распылять войска. Это, конечно, отразилось на их наступательных возможностях, и наши там тоже начали их понемногу теснить, понемногу выбивать.

Они возлагали очень большие надежды на западную часть области. Там они, по сути, еще давно собрали элитные подразделения. Это преимущественно воздушно-десантные войска. Это беспрецедентное количество бригад морской пехоты. Трижды, мне кажется, даже в какой-то момент было четыре бригады морской пехоты.

Что сами россияне говорили: такого не было со времен Второй мировой войны, чтобы в одном месте действовал по размеру почти полк морской пехоты. То есть там была собрана настоящая российская элита, и они намеревались наступать на север и на запад.

На север – захватить Доброполье и дальше продвигаться в сторону Барвинкового, чтобы перерезать логистику Краматорска и Славянской агломерации на запад. А в это время еще одна группа войск поворачивает на восток и выходит к Дружковке, окружая ее. С запада выходят на Краматорск из Доброполья, из Барвинкового, с юга выходят те, кто окружил Дружковку. С востока выходят те, что шли из Сиверска. И вот Краматорск окружен с трех сторон, и это страшно.

Но там, где их элита действует в Доброполье, у нас тоже, скажем так, не дети, далеко не дети. Там действует "Азов". Это о многом скажет многим. Там действует 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Поэтому когда мне сказали, что там россияне начали сообщать, что они окружили "Скалу", сейчас удерживают, захватили города, я говорю: "Да "Скалу" свои боятся. Кого вы там окружили? Бегите, если вы случайно окружили "Скалу", бегите быстрее".

Там действует "Омега" – очень крутое дронное подразделение Национальной гвардии. Там действует дронное подразделение Нацгвардии "Поларис". Там работает много очень интересных, очень крутых подразделений, и им по зубам остановить российскую элиту, хотя у тех преимущество в личном составе очень большое.

Но первое наступление на Дружковку отбили, на Запорожье отбили. Враг перевел дух, сконцентрировал войска, но не успел перейти в наступление, как по нему снова нанесли удар. Наши сами нанесли по нему удар.

На западе продвижения нет. Вот мы и видим на севере, Лиманское направление Донецкой области. Они получают хорошие тумаки от "Тройки", отступают. На востоке от Краматорска, Славянска их остановили, тоже теснят.

"Азов" и 425-я их разгромили на Добропольском направлении, на направлении Дружковки. Там очень тяжело. Повторяю, у врага большое превосходство в численности личного состава. Но это "Азов", это "Скала", это не те, с кем стоит шутить.

Поэтому вот такая ситуация в Донецкой области. Поэтому мечты Путина о том, что скоро он захватит Донецкую область, вообще оторваны от реальности. Сейчас это так не работает.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.