Политолог Александра Филиппенко в беседе с 24 Каналом связала инициативу Трампа с его стремлением сохранить поддержку избирателей и позиции Республиканской партии. Она обратила внимание на результаты последних опросов, которые могут объяснить поспешность решений Белого дома.

Лицензия не гарантирует поставок российского дизельного топлива

Дональд Трамп обнародовал в Truth Social объемы российского дизельного топлива, которое Соединенные Штаты могли бы закупить. Однако пока нет оснований считать эти цифры согласованными поставками, ведь между разрешением на торговлю и реальными контрактами есть существенная разница.

Американский Минфин открыл возможность осуществлять соответствующие операции, но это еще не означает, что топливо действительно поступит на рынок. Не определено и то, насколько такие закупки могут повлиять на цены, ради снижения которых Трамп и продвигает свою инициативу.

Этот подписанный документ носит чисто теоретический характер: он дает разрешение на торговлю, но не устанавливает контрактов. Именно такие цифры привел Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social. В документе нет гарантированных поставок. Мы не понимаем, как это все реально повлияет,

– пояснила Филиппенко.

У Соединенных Штатов достаточно собственной нефти и дизельного топлива, поэтому дополнительные закупки не связаны с физической нехваткой ресурсов. Проблемой остается их стоимость, которая зависит от ситуации на мировом рынке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Несмотря на события вокруг Ормузского пролива, США не зависят от него напрямую в вопросе обеспечения собственного рынка топливом. Однако американская экономика работает по рыночным правилам, а значит, внутренние цены реагируют на международные нефтяные котировки. Поэтому возвращение российских энергоносителей на мировой рынок может рассматриваться как попытка увеличить предложение и снизить общую стоимость сырья.

В то же время для Трампа гораздо более острой проблемой могут оказаться настроения самих американцев. Последние социологические исследования показали высокий уровень недовольства экономической ситуацией, причем ответственность за удорожание жизни избиратели возлагают непосредственно на президента.

Особое беспокойство у Белого дома может вызвать то, что критические настроения распространены не только среди демократов, но и среди сторонников Республиканской партии.

78% избирателей возлагают ответственность за рост цен на Дональда Трампа, на Белый дом. 78% избирателей не верят всей этой истории о том, что в высоких ценах виновата Украина. Никто в это не верит. Среди них 64% республиканцев. Вот это две главные цифры, на мой взгляд, которые и привели к этой лицензии,

– подчеркнула политолог.

Филиппенко сослалась на результаты опроса Reuters, а также упомянула о внутренних исследованиях общественного мнения, проводимых Белым домом. Она предположила, что американская администрация хорошо понимает масштабы недовольства избирателей и поэтому пытается продемонстрировать хотя бы перспективу снижения цен до голосования.

Интересной деталью является и срок действия лицензии до 7 апреля. Политолог не исключила, что документ могли готовить примерно за полгода до этой даты, то есть около 7 октября, когда Путин отмечал день рождения. Впрочем, это лишь ее предположение относительно возможного времени подготовки решения.

Трамп может пообещать снижение цен уже после выборов

Даже если Россия найдет необходимые объемы дизельного топлива и договорится об их продаже, топливо не сможет быстро попасть к американским потребителям. Доставка танкерами из порта Усть-Луга на Балтийском море может занять примерно 21 день, а из Новороссийска – более 35 дней.

Такие сроки практически исключают возможность ощутимого влияния поставок на цены до выборов 3 ноября. Однако Филиппенко предположила, что Трамп может использовать эту задержку в своей предвыборной кампании, пообещав американцам будущее удешевление топлива.

Дональд Трамп скажет: "Посмотрите, какую хорошую лицензию мы выдаем, сейчас цены просто обрушатся". А потом скажет: "Вы не увидите снижения цен сейчас, но через месяц, а может, через полтора – увидите. Так что пока идите и голосуйте за республиканцев. А то вредные демократы отменят нашу лицензию",

– предположила Филиппенко.

Однако у демократов действительно могут появиться инструменты для обжалования такого решения. Американское законодательство предусматривает ограничения на изменение санкционной политики в отношении России, и новая лицензия может вызвать вопросы относительно соблюдения установленных процедур.

В частности, закон 2017 года, подписанный самим Трампом, предусматривает 30-дневное рассмотрение в Конгрессе определенных изменений санкционной политики в отношении России. Существует также закон 2022 года, принятый при президентстве Джо Байдена, который запрещает импорт российских энергоносителей, включая дизельное топливо.

Второй документ разрешает выдачу временных разовых лицензий, однако политолог поставила под сомнение соответствие нового разрешения такому формату. Ведь речь идет не о краткосрочной операции с небольшой партией топлива, а о значительно более длительном периоде и возможности дальнейших поставок.

Там есть оговорка, что выдача временных разовых лицензий разрешается. Но полгода – это что? Что это за "временное"? Временное, разовое – два дня, три дня, небольшой объем. А здесь такой объем, да еще потом, да еще если можно, а через месяц? Это что-то не очень временное и не очень разовое,

– отметила политолог.

Для полной отмены законодательных ограничений в 2022 году, как пояснила Филиппенко, предусмотрены условия, связанные с завершением российской агрессии. Среди них – вывод войск из Украины и признание ее территориальной целостности в соответствии с международным правом.

Поэтому политолог не исключает, что объявленные Трампом закупки могут так и остаться политическим обещанием. Помимо законодательных препятствий, остается неизвестным, способна ли Россия вообще обеспечить заявленные объемы дизельного топлива, на что уже обращал внимание Bloomberg.

Республиканцы рискуют потерять голоса в своих штатах

С приближением выборов Дональд Трамп сталкивается с проблемами даже в регионах, которые традиционно поддерживали Республиканскую партию. Филиппенко обратила внимание на Канзас, Айову, Огайо и Небраску, где сельское хозяйство играет важную роль, а республиканцы ранее занимали сильные позиции.

Теперь часть таких штатов попала в категорию, где результаты голосования могут быть менее предсказуемыми. Особенно неожиданной политолог назвала ситуацию в Канзасе, который на протяжении многих лет ассоциировался с устойчивой поддержкой республиканцев.

Мне нужно произнести названия нескольких штатов, которые я в жизни никогда не думала, что буду произносить: Айова, Огайо, Канзас. В Канзасе 94 года не избирали демократов. Почему сейчас Канзас находится в "серой зоне"? Это фермерские штаты с очень сильным сельским хозяйством, которые раньше были гарантированно республиканскими,

– рассказала Филиппенко.

Главной угрозой для партии Трампа может стать не столько переход избирателей к демократам, сколько снижение явки среди собственных сторонников. Люди, которые годами голосовали за республиканцев, могут остаться дома, если не будут чувствовать достаточной мотивации поддержать кандидатов от своей партии.

В США выборы проходят во вторник, который не является общим выходным днем. Поэтому гражданам, не проголосовавшим досрочно, приходится находить время для посещения избирательного участка перед работой, после нее или во время обеденного перерыва. Для недовольных избирателей это может стать дополнительной причиной не участвовать в голосовании.

Именно поддержку таких людей Трамп и пытается удержать, демонстрируя заботу об их экономических интересах. Однако его решение по поводу российского дизельного топлива вызвало критику даже среди представителей Республиканской партии.

В частности, бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер призвал Украину удвоить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Критики американской инициативы считают, что экономическое сближение с Кремлем может лишь усилить российскую военную машину.

Еще одной проблемой является позиция Вашингтона в отношении других стран, закупающих российские энергоносители. Прежде всего это касается Китая, против которого США ранее рассматривали возможность дополнительного санкционного давления за экономическое сотрудничество с Москвой.

Как-то странно будет сейчас наказывать Китай за покупку российских природных ресурсов, а самому выдавать лицензии на российский дизель. Закон Линдси Грэма – даже не угроза. Мы думали, что это дамоклов меч, который будет висеть над переговорами. Нет, его сняли. Сам Трамп этими лицензиями его снял. Кого он будет наказывать, если сам разрешает этот дизель?

– подчеркнула Филиппенко.

Пекин, по мнению политолога, может воспользоваться этим противоречием, ведь Вашингтон фактически создает исключение для торговли российскими энергоносителями. В то же время остается открытым вопрос, найдутся ли для такого дизельного топлива покупатели на международном рынке.

Австралия уже заявила о нежелании закупать российское топливо, а Филиппенко предположила, что подобные отказы могут прозвучать и со стороны европейских государств. Она также не исключила, что даже в случае появления дополнительных российских объемов на мировом рынке они могут не повлиять на цены в той мере, на которую рассчитывает администрация Трампа.

Филиппенко о российском дизеле для США: смотрите видео