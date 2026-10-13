Політологиня Олександра Філіппенко у розмові з 24 Каналом пов'язала ініціативу Трампа з його прагненням зберегти підтримку виборців та позиції Республіканської партії. Вона звернула увагу на результати останніх опитувань, які можуть пояснити поспішність рішень Білого дому.

Ліцензія не гарантує постачань російського дизеля

Дональд Трамп оприлюднив у Truth Social обсяги російського дизеля, який Сполучені Штати могли б закупити. Однак поки що немає підстав вважати ці цифри погодженими постачаннями, адже між дозволом на торгівлю та реальними контрактами є суттєва різниця.

Американський Мінфін відкрив можливість здійснювати відповідні операції, але це ще не означає, що пальне справді потрапить на ринок. Не визначено й того, наскільки такі закупівлі можуть вплинути на ціни, заради зниження яких Трамп і просуває свою ініціативу.

Цей документ, який був підписаний, суто теоретичний: він дає дозвіл на торгівлю, але не встановлює контрактів. Це Дональд Трамп такі цифри навів у себе в Truth Social. У документі немає гарантованих постачань. Ми не розуміємо, як це все реально вплине,

– пояснила Філіппенко.

Сполучені Штати мають достатньо власної нафти та дизельного пального, тому додаткові закупівлі не пов'язані з фізичною нестачею ресурсів. Проблемою залишається їхня вартість, яка залежить від ситуації на світовому ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Попри події навколо Ормузької протоки, США не залежать від неї безпосередньо в питанні забезпечення власного ринку пальним. Однак американська економіка працює за ринковими правилами, а отже, внутрішні ціни реагують на міжнародні нафтові котирування. Тому повернення російських енергоносіїв на світовий ринок може розглядатися як спроба збільшити пропозицію та знизити загальну вартість сировини.

Водночас для Трампа значно гострішою проблемою можуть бути настрої самих американців. Останні соціологічні дослідження засвідчили високий рівень невдоволення економічною ситуацією, причому відповідальність за подорожчання життя виборці покладають безпосередньо на президента.

Особливе занепокоєння Білого дому може викликати те, що критичні настрої поширені не лише серед демократів, а й серед прихильників Республіканської партії.

78% виборців покладають відповідальність за зростання цін на Дональда Трампа, на Білий дім. 78% виборців не купують усю історію про те, що це Україна винна у високих цінах. Ніхто в це не вірить. Серед них 64% республіканців. Ось це дві головні цифри, на мій погляд, які й призвели до цієї ліцензії,

– наголосила політологиня.

Філіппенко послалася на результати опитування Reuters, а також згадала про внутрішні дослідження громадської думки, які проводив Білий дім. Вона припустила, що американська адміністрація добре розуміє масштаби невдоволення виборців, а тому намагається продемонструвати хоча б перспективу зниження цін до голосування.

Цікавою деталлю є й термін дії ліцензії до 7 квітня. Політологиня не виключила, що документ могли готувати приблизно за пів року до цієї дати, тобто близько 7 жовтня, коли Путін святкував день народження. Втім, це лише її припущення щодо можливого часу підготовки рішення.

Трамп може обіцяти зниження цін уже після виборів

Навіть якщо Росія знайде необхідні обсяги дизеля та домовиться про їхній продаж, пальне не зможе швидко потрапити до американських споживачів. Доставка танкерами з порту Усть-Луга на Балтійському морі може тривати приблизно 21 день, а з Новоросійська понад 35 днів.

Такі терміни практично виключають можливість відчутного впливу постачань на ціни до виборів 3 листопада. Однак Філіппенко припустила, що Трамп може використати цю затримку у власній передвиборній кампанії, пообіцявши американцям майбутнє здешевлення пального.

Дональд Трамп говоритиме: "Подивіться, яку хорошу ліцензію ми видаємо, зараз ціни просто каменем впадуть". А потім скаже: "Ви не побачите зараз зниження цін, але через місяць, а може, через півтора побачите. Тож поки йдіть і голосуйте за республіканців. А то шкідливі демократи скасують нашу ліцензію",

– припустила Філіппенко.

Проте демократи справді можуть отримати інструменти для оскарження такого рішення. Американське законодавство передбачає обмеження на зміну санкційної політики щодо Росії, і нова ліцензія може викликати запитання щодо дотримання встановлених процедур.

Зокрема, закон 2017 року, який підписав сам Трамп, передбачає 30-денний розгляд у Конгресі певних змін санкційної політики щодо Росії. Є також закон 2022 року, ухвалений за президентства Джо Байдена, який забороняє імпорт російських енергоносіїв, включно з дизелем.

Другий документ дозволяє видавати тимчасові разові ліцензії, однак політологиня поставила під сумнів відповідність нового дозволу такому формату. Адже йдеться не про короткострокову операцію з невеликою партією пального, а про значно триваліший період та можливість подальших постачань.

Там є застереження, що видача тимчасових разових ліцензій дозволяється. Але пів року – це що? Це що за тимчасове таке? Тимчасове, разове – два дні, три дні, маленький обсяг. А тут такий обсяг, а ще потім, а ще якщо можна, а через місяць? Це щось не дуже тимчасове і не дуже разове,

– зауважила політологиня.

Для повного скасування законодавчих обмежень 2022 року, як пояснила Філіппенко, передбачені умови, пов'язані із завершенням російської агресії. Серед них виведення військ з України та визнання її територіальної цілісності відповідно до міжнародного права.

Тому політологиня не виключає, що оголошені Трампом закупівлі можуть так і залишитися політичною обіцянкою. Окрім законодавчих перешкод, залишається невідомим, чи здатна Росія взагалі забезпечити заявлені обсяги дизеля, на що вже звертало увагу Bloomberg.

Республіканці ризикують втратити голоси у своїх штатах

З наближенням виборів Дональд Трамп стикається з проблемами навіть у регіонах, які традиційно підтримували Республіканську партію. Філіппенко звернула увагу на Канзас, Айову, Огайо та Небраску, де сільське господарство відіграє важливу роль, а республіканці раніше мали сильні позиції.

Тепер частина таких штатів потрапила до категорії, де результати голосування можуть бути менш передбачуваними. Особливо несподіваною політологиня назвала ситуацію в Канзасі, який протягом багатьох років асоціювався зі стійкою підтримкою республіканців.

Мені потрібно вимовити назви кількох штатів, які я в житті ніколи не думала, що буду вимовляти: Айова, Огайо, Канзас. У Канзасі 94 роки не обирали демократів. Як це може бути, що зараз Канзас у сірій зоні? Це штати фермерські, де дуже сильне сільське господарство, які раніше були гарантовано республіканськими,

– розповіла Філіппенко.

Головною загрозою для партії Трампа може стати не стільки перехід виборців до демократів, скільки зниження явки серед власних прихильників. Люди, які роками голосували за республіканців, можуть залишитися вдома, якщо не відчуватимуть достатньої мотивації підтримати кандидатів від своєї партії.

У США вибори відбуваються у вівторок, який не є загальним вихідним днем. Тому громадянам, які не проголосували достроково, доводиться знаходити час для відвідування дільниці перед роботою, після неї або під час обідньої перерви. Для невдоволених виборців це може стати додатковою причиною не брати участі в голосуванні.

Саме підтримку таких людей Трамп і намагається втримати, демонструючи турботу про їхні економічні інтереси. Однак його рішення щодо російського дизеля викликало критику навіть серед представників Республіканської партії.

Зокрема, колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер закликав Україну подвоїти удари по російських нафтопереробних заводах. Критики американської ініціативи вважають, що економічне зближення з Кремлем може лише посилити російську військову машину.

Ще однією проблемою є позиція Вашингтона щодо інших країн, які купують російські енергоносії. Передусім це стосується Китаю, проти якого США раніше розглядали можливість додаткового санкційного тиску за економічну співпрацю з Москвою.

Якось дивнувато буде зараз карати Китай за купівлю російських природних ресурсів, а самому видавати ліцензії на російський дизель. Закон Ліндсі Грема – навіть не загроза. Ми думали, що це дамоклів меч, який буде висіти над переговорами. Ні, зняли його. Сам Трамп цими ліцензіями його зняв. Кого він буде карати, якщо сам дозволяє цей дизель?

– наголосила Філіппенко.

Пекін, на переконання політологині, може скористатися цією суперечністю, адже Вашингтон фактично створює виняток для торгівлі російськими енергоносіями. Водночас залишається відкритим питання, чи знайдуться для такого дизеля покупці на міжнародному ринку.

Австралія вже заявила про небажання закуповувати російське пальне, а Філіппенко припустила, що подібні відмови можуть пролунати й від європейських держав. Вона також не виключила, що навіть у разі появи додаткових російських обсягів на світовому ринку вони можуть не змінити ціни настільки, як розраховує адміністрація Трампа.

Філіппенко про російський дизель для США: дивіться відео