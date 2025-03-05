В своем воображении он рисует картину, где Россия якобы сильнее Украины, ведь он является сторонником принципа "права сильного". Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, как во время спора в Овальном кабинете Трамп пытался унизить Украину.

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Почему Трамп стал на сторону Путина

Трамп своими действиями открыто демонстрирует, что находится на стороне Путина, делая ему немыслимые услуги. Об этом свидетельствует, в частности, приостановление военной помощи и обмена разведданными с Украиной.

47-й президент США выдвинул целый ряд условий Украине:

подписать соглашения о полезных ископаемых;

провести выборы;

быть готовыми к переговорам;

перестать критиковать Путина.

Однако никаких требований к России во время своего президентства он не выдвигал.

А он вообще понимает, кто на кого напал?! Учитывая его действия, агрессором, которого нужно склонять к миру, является Украина,

– отметил Игорь Яковенко.

Неоднозначность позиции Трампа объясняется тем, что ментальные ценности Путина ему ближе, чем Зеленского. Он сторонник "права сильного" и отказа от демократии.

Он готов сближаться с сильными и топтать слабых. В его картине мира сильной является Россия, а Украина – слабая,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Во время спора в Овальном кабинете он сказал, что, мол, "украинцы не имеют карт, миллионы людей погибли на войне, и вообще вы бы проиграли за 2 недели, если бы не американская помощь". Таким образом Трамп пытался унизить Украину и одновременно с этим оправдать свою позицию.