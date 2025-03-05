У своїй уяві він малює картину, де Росія нібито сильніша за Україну, адже він є прихильником принципу "права сильного". Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, як під час суперечки в Овальному кабінеті Трамп намагався принизити Україну.

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Чому Трамп став на бік Путіна

Трамп своїми діями відкрито демонструє, що перебуває на боці Путіна, роблячи йому немислимі послуги. Про це свідчить, зокрема, призупинення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною.

47-й президент США висунув цілу низку умов Україні:

підписати угоди про корисні копалини;

провести вибори;

бути готовими до переговорів;

перестати критикувати Путіна.

Проте жодних вимог до Росії під час свого президентства він не висував.

А він взагалі розуміє, хто на кого напав?! З огляду на його дії, агресором, якого потрібно схиляти до миру, є Україна,

– зазначив Ігор Яковенко.

Неоднозначність позиції Трампа пояснюється тим, що ментальні цінності Путіна йому ближчі, аніж Зеленського. Він прихильник "права сильного" і відмови від демократії.

Він готовий зближуватися із сильними й топтати слабких. У його картині світу сильною є Росія, а Україна – слабка,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Під час суперечки в Овальному кабінеті він сказав, що, мовляв, "українці не мають карт, мільйони людей загинули на війні, і взагалі ви б програли за 2 тижні, якби не американська допомога". У такий спосіб Трамп намагався принизити Україну й одночасно з цим виправдати свою позицію.