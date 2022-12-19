Соответствующую информацию в комментарии рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его данным, у нынешних программ преимущества над ленд-лизом.

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Почему Киев до сих пор не получил оружия по ленд-лизу

Олег Николенко объяснил, что Соединенные Штаты не используют ленд-лиз, чтобы сэкономить деньги Киева. Ведь суть ленд-лиза в том, что США могут передавать Украине оружие:

в аренду;

или на условиях лизинга.

Преимущество этого инструмента (ленд-лиза – 24 канал) – скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины,

– объяснил спикер МИД.

По его данным, на нынешнем этапе войны Вашингтон решает оказывать Украине военную помощь, используя деньги из своего федерального бюджета. Ведь недостаточность помощи Украине или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Какую помощь получает Украина

Олег Николенко пояснил, что в настоящее время наше государство получает помощь от Соединенных Штатов в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины. В частности, речь идет о трех программах:

Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF);

а также пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).

Они, по словам Николенко, действуют на бесплатной основе. То есть, не предусматривают возмещений со стороны Украины за всю предоставленную военную технику, боеприпасы или оружие.

Как еще США поддерживают Украину

Кроме двусторонней помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран,

– заметил Олег Николенко.

По его данным, благодаря дипломатическим усилиям и ведущей роли США:

члены НАТО и другие партнеры предоставили Украине оружие стоимостью 40 миллиардов долларов;

из них более 19,3 миллиарда долларов – поступило от США.

Более того, Олег Николенко отметил, что наш МИД с другими госорганами работают над тем, чтобы Украина получила от союзников помощь для лучшей защиты от угроз с неба.

Кратко о ленд-лизе от США