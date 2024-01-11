Причину он озвучил, общаясь с балтийскими журналистами 11 января, передает 24 Канал. Глава государства отметил, что важно лишить врага контроля неба.

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Украине не хватает оружия

По словам президента, ситуация на фронте очень сложная. Украине не хватает вооружений. В то же время, если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточно систем противовоздушной обороны, то мы могли бы уничтожить вражескую авиацию. Зеленский заметил, что "мы попробовали, это работает".

Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо. Все!

– подчеркнул президент.

Он добавил, что наше войско стоит там, где стоит. В то же время подчеркнул, что 50% территории, которую российские захватчики оккупировали 2 года назад, удалось деоккупировать. И это, несмотря на то, как бы сложно ни было это сделать. В частности, с тем вооружением, которое есть у нашей страны.

Если мы разблокируем небо, то Украина пойдет вперед. Если мы не разблокируем небо, будем там, где мы сейчас находимся,

– подчеркнул президент.

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