Причину он озвучил, общаясь с балтийскими журналистами 11 января, передает 24 Канал. Глава государства отметил, что важно лишить врага контроля неба.
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Украине не хватает оружия
По словам президента, ситуация на фронте очень сложная. Украине не хватает вооружений. В то же время, если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточно систем противовоздушной обороны, то мы могли бы уничтожить вражескую авиацию. Зеленский заметил, что "мы попробовали, это работает".
Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо. Все!
– подчеркнул президент.
Он добавил, что наше войско стоит там, где стоит. В то же время подчеркнул, что 50% территории, которую российские захватчики оккупировали 2 года назад, удалось деоккупировать. И это, несмотря на то, как бы сложно ни было это сделать. В частности, с тем вооружением, которое есть у нашей страны.
Если мы разблокируем небо, то Украина пойдет вперед. Если мы не разблокируем небо, будем там, где мы сейчас находимся,
– подчеркнул президент.
Какие планы Украины в войне на 2024 год
- Частично ими поделился Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем. Глава государства очертил главные задачи Украины в войне против России на 2024 год.
- У нашего государства есть две основные задачи: не сдать наши территории и не дать возможности российским нарративам заморозить конфликт. Президент напомнил, насколько мощная дезинформация врага и какие деньги в нее вливает Москва. По словам Зеленского, к сожалению, прокремлевские нарративы можно услышать на медиаплатформах Европы и США.
- Президент подчеркивает, что Украина не должна позволить врагу подготовиться к новому мощному контрнаступлению за год, два или пять. Киев должен закончить войну раньше, чем Москва усилит свои военные мощи. Речь идет о наращивании ею оборонного производства и восстановлении армии, которая у врага была в начале полномасштабного вторжения. Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя дать России шанс снова стать мощной.