Причину він озвучив, спілкуючись з балтійськими журналістами 11 січня, передає 24 Канал. Глава держави наголосив на тому, що важливо позбавити ворога контролю неба.
Читайте також 12 літаків та 26 гелікоптерів, – Зеленський про результат ППО зі зброєю від партнерів
Україні не вистачає зброї
За словами президента, ситуація на фронті дуже складна. Україні не вистачає озброєння. Водночас якби росіяни не контролювали повітря, а у нас було б достатньо систем протиповітряної оборони, то ми могли б знищити ворожу авіацію. Зеленський зауважив, що "ми спробували, це працює".
Коли ти знищуєш їх у небі, ти йдеш уперед, Немає широких кроків уперед в України, тому що вони контролюють небо. Все!
– підкреслив президент.
Він додав, що наше військо стоїть там, де стоїть. Водночас наголосив, що 50% території, яку російські загарбники окупували 2 роки тому, нам вдалося деокупувати. І це попри те, як би складно не вдавалося це зробити. Зокрема з тим озброєнням, яке є в нашої країни.
Якщо ми розблокуємо небо, Україна піде вперед. Якщо ми не розблокуємо небо, будемо там, де ми зараз перебуваємо,
– підкреслив президент.
Які плани України у війні на 2024 рік
- Частково ними поділився Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсем. Глава держави окреслив головні завдання України у війні проти Росії на 2024 рік.
- У нашої держави є основні два завдання: не здати наші території та не дати можливості російським наративам заморозити конфлікт. Президент нагадав, наскільки потужна дезінформація ворога та які гроші у неї вливає Москва. За словами Зеленського, на жаль, прокремлівські наративи можна почути на медіаплатформах Європи та США.
- Президент підкреслює, що Україна не повинна дозволити ворогові підготуватися до нового потужного контрнаступу за рік, два або п'ять. Київ повинен закінчити війну раніше, ніж Москва посилить свої військові потужності. Мовиться про нарощення нею оборонного виробництва та відновлення армії, яка у ворога була на початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський наголосив, що не можна дати Росії шанс знову стати потужною.