Причину він озвучив, спілкуючись з балтійськими журналістами 11 січня, передає 24 Канал. Глава держави наголосив на тому, що важливо позбавити ворога контролю неба.

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Україні не вистачає зброї

За словами президента, ситуація на фронті дуже складна. Україні не вистачає озброєння. Водночас якби росіяни не контролювали повітря, а у нас було б достатньо систем протиповітряної оборони, то ми могли б знищити ворожу авіацію. Зеленський зауважив, що "ми спробували, це працює".

Коли ти знищуєш їх у небі, ти йдеш уперед, Немає широких кроків уперед в України, тому що вони контролюють небо. Все!

– підкреслив президент.

Він додав, що наше військо стоїть там, де стоїть. Водночас наголосив, що 50% території, яку російські загарбники окупували 2 роки тому, нам вдалося деокупувати. І це попри те, як би складно не вдавалося це зробити. Зокрема з тим озброєнням, яке є в нашої країни.

Якщо ми розблокуємо небо, Україна піде вперед. Якщо ми не розблокуємо небо, будемо там, де ми зараз перебуваємо,

– підкреслив президент.

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