Почему Украина не получила 3-летнюю программу поддержки от МВФ
Украина выполнила все условия МВФ для того, чтобы подписать 3-летнюю программу поддержки. Однако из-за коронавирусного кризиса МВФ заменил эту программу 1,5-летней.
Причина решения МВФ – кризис из-за пандемии
Из-за пандемии Международный валютный фонд ни для кого не открывает программ расширенного финансирования – EFF. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.
Важно Цены на электроэнергию с МВФ не обсуждают, – Марченко
Основной аргумент: МВФ говорит, что мы – в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Потому что EFF – трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути,
– объяснил Марченко.
Обратите внимание! Программа EFF рассчитана на 3 года, и сумма, которую получила бы Украина, составила бы 8 – 10 миллиардов долларов. Между тем Stand-by – на 18 месяцев и 5 миллиардов долларов.
Что известно о новой программе МВФ
- 7 мая 2020 года МВФ отказался подписывать программу EFF с Украиной и заменил ее программой Stand-by.
- 5 июня 2020 года МВФ намерен утвердить программу Stand-by для Украины.
- За 18 месяцев Украина должна получить 5 миллиардов долларов в три этапа.
- Первый транш – 1,9 миллиарда долларов – должен поступить уже через несколько дней после подписания соглашения.
- Эти деньги Киев планирует использовать на поддержку бюджета и платежного баланса.