Украина выполнила все условия МВФ для того, чтобы подписать 3-летнюю программу поддержки. Однако из-за коронавирусного кризиса МВФ заменил эту программу 1,5-летней.

Причина решения МВФ – кризис из-за пандемии

Из-за пандемии Международный валютный фонд ни для кого не открывает программ расширенного финансирования – EFF. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Важно Цены на электроэнергию с МВФ не обсуждают, – Марченко

Основной аргумент: МВФ говорит, что мы – в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Потому что EFF – трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути,

– объяснил Марченко.

Обратите внимание! Программа EFF рассчитана на 3 года, и сумма, которую получила бы Украина, составила бы 8 – 10 миллиардов долларов. Между тем Stand-by – на 18 месяцев и 5 миллиардов долларов.

Что известно о новой программе МВФ