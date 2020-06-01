Чому Україна не отримала 3-річну програму підтримки від МВФ
Україна виконала усі умови МВФ для того, щоб підписати 3-річну програму підтримки. Проте через коронавірусну кризу МВФ замінив цю програму на 1,5-річну.
Причина рішення МВФ – криза через пандемію
Важливо Ціни на електроенергію з МВФ не обговорюють, – Марченко
Основний аргумент: МВФ каже, що ми – в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF – трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху,
– пояснив Марченко.
Зверніть увагу! Програма EFF розрахована на 3 роки і сума, яку б отримала Україна, склала б 8 – 10 мільярдів доларів. Натомість Stand-by – на 18 місяців і 5 мільярдів доларів.
Що відомо про нову програму МВФ
- 7 травня 2020 року МВФ відмовився підписувати програму EFF з Україною і замінив її на програму Stand-by.
- 5 червня 2020 року МВФ має затвердити програму Stand-by для України.
- За 18 місяців Україна має отримати 5 мільярдів доларів у три етапи.
- Перший транш – 1,9 мільярда доларів має надійти вже через кілька днів після підписання угоди.
- Ці гроші Київ планує використати на підтримку бюджету та платіжного балансу.