Україна виконала усі умови МВФ для того, щоб підписати 3-річну програму підтримки. Проте через коронавірусну кризу МВФ замінив цю програму на 1,5-річну.

Причина рішення МВФ – криза через пандемію

Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна ". Через пандемію Міжнародний валютний фонд ні для кого не відкриває програм розширеного фінансування – EFF. Про це повідомив міністр фінансів Українив інтерв'ю "

Важливо Ціни на електроенергію з МВФ не обговорюють, – Марченко

Основний аргумент: МВФ каже, що ми – в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF – трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху,

– пояснив Марченко.

Зверніть увагу! Програма EFF розрахована на 3 роки і сума, яку б отримала Україна, склала б 8 – 10 мільярдів доларів. Натомість Stand-by – на 18 місяців і 5 мільярдів доларів.

Що відомо про нову програму МВФ