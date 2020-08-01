Ради возможности защищать интересы украинских граждан, которые находятся в плену, Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что все сделали правильно, не возвращая посла в РФ. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

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"Хорошо, допустим, мы разорвали бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Какую страну вы бы хотели видеть представителем наших интересов? Условно", – заявил Дмитрий Кулеба.

Берем Польшу. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически к этому всему подходить. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по-сути охотится на них в оккупированном Крыму, это была бы ошибка. Там нужна ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ. По его мнению, нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной.