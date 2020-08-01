Украина с 2014 года придерживалась позиции, что "Минск" начинается с безопасности. Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что в вопросе Донбасса все движется по украинской логике. А пробовать прекратить огонь нужно столько раз, сколько для этого будет возможностей.

"Минск" движется по приоритету Украины о безопасности

Украина всегда, еще начиная с 2014 года придерживалась четкой позиции: "Минск" начинается с безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Главкому".

Читайте также На какие компромиссы готова Украина, чтобы вернуть под контроль Донбасс: объяснение Кулебы

Зато Россия традиционно настаивала, что "Минск" начинается с решения политических вопросов.

Когда мы возродили вот этот нормандский формат министров иностранных дел, то наша первая беседа состоялась именно о безопасности,

– рассказал Кулеба.

По его словам, заседание ТКГ 22 июля было решающим. Ведь главным вопросом на нем была безопасность. А достигнутая договоренность касается именно ее.

Министр отметил, что это означает, что "Минск" движется по украинской логике – сначала безопасность, потом – все остальное. Такую позицию Украины поддерживают также в Париже и Берлине.

Борьба за прекращение огня на Донбассе

Кулеба убежден, что Украина пока не может сказать, что "ей все надоело и давайте все перепишем". Министр убежден, что невозможно прекратить борьбу за прекращение огня потому, что в прошлые разы это не сработало.

Я считаю, что пробовать прекратить огонь нужно столько раз, сколько для этого будет возможностей,

– подытожил Кулеба.

И добавил, что использовать нужно даже малейшие шансы.

Встреча ТКГ 22 июля: основное