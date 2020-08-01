На какие компромиссы готова Украина, чтобы вернуть под контроль Донбасс: объяснение Кулебы
Россия хочет пересмотра статуса Донбасса и внесения этих изменений в Конституцию. Украина же настаивает на контроле за границей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о компромиссах, на которые готова идти украинская сторона в переговорах с Россией, чтобы вернуть оккупированный Донбасс.
Позиция Украины в переговорах с РФ по Донбассу
Дмитрий Кулеба прокомментировал позицию Украины по Донбассу в интервью "Главкому".
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По его словам, украинская сторона готова сотрудничать с российской по вопросу Донбасса.
Компромиссы возможны по всему, кроме таких базовых позиций
- первое – полный контроль за границей Украины;
- второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определен законодательством. Он находится в пределах широкой формы децентрализации и отсутствия каких-либо прав вето на общенациональные решения.
Кулеба подчеркнул, что Украина – унитарное государство, децентрализованное. Министр добавил, что обо всем остальном можно договариваться. Именно этим Украина сейчас и занимается.
О разоружении Донбасса
Также глава МИД вспомнил слова Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружении боевиков.
"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены", – добавил Кулеба. О том, как будут обеспечивать порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо тоже договариваться.
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Напомним, недавно украинскую делегацию в ТКГ возглавил Леонид Кравчук.
Позиция Кравчука по Донбассу
- Он заявил, что согласен на компромиссы, которые приведут к миру и вернут Донбасс под суверенитет Украины.
- В то же время озвучил ряд красных линий: вопрос границы, суверенитета, утрата независимости, территориальной целостности.