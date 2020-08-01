Россия хочет пересмотра статуса Донбасса и внесения этих изменений в Конституцию. Украина же настаивает на контроле за границей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о компромиссах, на которые готова идти украинская сторона в переговорах с Россией, чтобы вернуть оккупированный Донбасс.

Позиция Украины в переговорах с РФ по Донбассу

Дмитрий Кулеба прокомментировал позицию Украины по Донбассу в интервью "Главкому".

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По его словам, украинская сторона готова сотрудничать с российской по вопросу Донбасса.

Компромиссы возможны по всему, кроме таких базовых позиций

первое – полный контроль за границей Украины;

– полный контроль за границей Украины; второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определен законодательством. Он находится в пределах широкой формы децентрализации и отсутствия каких-либо прав вето на общенациональные решения.

Кулеба подчеркнул, что Украина – унитарное государство, децентрализованное. Министр добавил, что обо всем остальном можно договариваться. Именно этим Украина сейчас и занимается.

О разоружении Донбасса

Также глава МИД вспомнил слова Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружении боевиков.

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены", – добавил Кулеба. О том, как будут обеспечивать порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо тоже договариваться.

Важно! Кремль ранее заявил, что ждет от Киева проект поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса.

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Напомним, недавно украинскую делегацию в ТКГ возглавил Леонид Кравчук.

Позиция Кравчука по Донбассу