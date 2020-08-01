На які компроміси готова Україна, щоб повернути під контроль Донбас: пояснення Кулеби
Росія хоче перегляду статусу Донбасу і внесення цих змін до Конституції. Україна ж наполягає на контролі за кордоном. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів про компроміси, на які готова йти українська сторона у переговорах з Росією, щоб повернути окупований Донбас.
Позиція України у переговорах з РФ щодо Донбасу
Дмитро Кулеба прокоментував позицію Україні щодо Донбасу в інтерв’ю "Главкому".
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За його словами, українська сторона готова співпрацювати з російською щодо питання Донбасу.
Компроміси можливі щодо всього, окрім таких базових позицій
- перше – повний контроль за кордоном України;
- друге – статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей визначений законодавством. Він перебуває у межах широкої форми децентралізації й відсутності будь-яких прав вето на загальнонаціональні рішення.
Кулеба наголосив, що Україна – унітарна держава, децентралізована. Міністр додав, що про все інше можна домовлятися. Саме цим Україна наразі й займається.
Про роззброєння Донбасу
Також глава МЗС пригадав слова Зеленського про обов’язкове виведення з Донбасу іноземних угрупувань, техніки і роззброєння бойовиків.
"Тобто всі, хто незаконно озброєний, мають бути роззброєні", – додав Кулеба. Про те, як забезпечуватимуть порядок на цих територіях в процесі деокупації, треба теж домовлятись.
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Нагадаємо, нещодавно українську делегацію у ТКГ очолив Леонід Кравчук.
Позиція Кравчука щодо Донбасу
- Він заявив, що згоден на компроміси, які приведуть до миру і повернуть Донбас під суверенітет України.
- Водночас озвучив низку червоних ліній: питання кордону, суверенітету, втрати незалежності, територіальної цілісності.