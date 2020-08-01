Пробувати припинити вогонь на Донбасі треба за кожної можливості, – Кулеба
Україна з 2014 року дотримувалася позиції, що "Мінськ" починається з безпеки. Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що у питанні Донбасу все рухається за українською логікою. А пробувати припинити вогонь потрібно стільки разів, скільки для цього буде можливостей.
"Мінськ" рухається за пріоритетом України про безпеку
Україна завжди, ще починаючи з 2014 року дотримувалася чіткої позиції: "Мінськ" починається з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Главкому".
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Натомість Росія традиційно наполягала, що "Мінськ" починається з вирішення політичних питань.
Коли ми відродили ось цей нормандський формат міністрів закордонних справ, то наша перша розмова відбулася саме про безпеку,
– розповів Кулеба.
За його словами, засідання ТКГ 22 липня було вирішальним. Адже головним питанням на ньому була безпека. А досягнута домовленість стосується саме її.
Міністр наголосив, що це означає, що "Мінськ" рухається за українською логікою – спершу безпека, потім – все інше. Таку позицію України підтримують також у Парижі та Берліні.
Боротьба за припинення вогню на Донбасі
Кулеба переконаний, що Україна наразі не може сказати, що "їй все набридло і давайте все перепишемо". Міністр переконаний, що неможливо припинити боротьбу за припинення вогню тому, що у минулі рази це не спрацювало.
Я вважаю, що пробувати припинити вогонь потрібно стільки разів, скільки для цього буде можливостей,
– підсумував Кулеба.
Та додав, що використовувати потрібно навіть найменші шанси.
Зустріч ТКГ 22 липня: основне
- Тристороння контактна група домовилася про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року.
- Рішення погодили Україна та Росія за підтримки ОБСЄ.
- На жаль, бойовики домовленість про перемир’я порушують щодня.