Україна з 2014 року дотримувалася позиції, що "Мінськ" починається з безпеки. Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що у питанні Донбасу все рухається за українською логікою. А пробувати припинити вогонь потрібно стільки разів, скільки для цього буде можливостей.

"Мінськ" рухається за пріоритетом України про безпеку

Україна завжди, ще починаючи з 2014 року дотримувалася чіткої позиції: "Мінськ" починається з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Главкому".

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Натомість Росія традиційно наполягала, що "Мінськ" починається з вирішення політичних питань.

Коли ми відродили ось цей нормандський формат міністрів закордонних справ, то наша перша розмова відбулася саме про безпеку,

– розповів Кулеба.

За його словами, засідання ТКГ 22 липня було вирішальним. Адже головним питанням на ньому була безпека. А досягнута домовленість стосується саме її.

Міністр наголосив, що це означає, що "Мінськ" рухається за українською логікою – спершу безпека, потім – все інше. Таку позицію України підтримують також у Парижі та Берліні.

Боротьба за припинення вогню на Донбасі

Кулеба переконаний, що Україна наразі не може сказати, що "їй все набридло і давайте все перепишемо". Міністр переконаний, що неможливо припинити боротьбу за припинення вогню тому, що у минулі рази це не спрацювало.

Я вважаю, що пробувати припинити вогонь потрібно стільки разів, скільки для цього буде можливостей,

– підсумував Кулеба.

Та додав, що використовувати потрібно навіть найменші шанси.

Зустріч ТКГ 22 липня: основне