Заради можливості захищати інтереси українських громадян, які перебувають в полоні, Україна не розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що все зробили правильно, не повертаючи посла в РФ. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Главком".

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"Добре, припустимо, розірвали ми б дипломатичні відносини з Росією в 2014 році. Яка країна візьме на себе представництво наших інтересів? Яку країну ви б хотіли бачити представником наших інтересів? Умовно", – заявив Дмитро Кулеба.

Беремо Польщу. У нас сотні політв’язнів, судових процесів, які треба відвідувати. У нас є генконсульство у Ростові-на-Дону, а генконсульства Польщі у цьому місті немає. Тому треба практично до цього всього підходити. Політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував,

– розповів Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія по-суті полює на них в окупованому Криму, це була би помилка. Там потрібна обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян в РФ. На його думку, нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною.