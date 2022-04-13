Почему Украина не ждет в гости президента Штайнмайера

видел в новостях, что Президент Украины не желает встречаться с Президентом Германии. А в ленте мелькнуло уже несколько постов с нытьём на тему, мол, не надо так, человек раскаялся, это символический момент и другой бред.

Друзья, вы чего? Я не знаю, правда ли то, что Штайнмайеру отказали. Если правда – это очень верное решение.

Читайте также В Берлине удивлены, что Киев не согласился на визит Штайнмайера

Нам не нужен пустой символизм

Это сигнал, что нам не нужны пустые символы. Им нужны – нам нет. У нас люди умирают.

Символический приезд и демонстрация солидарности были актуальны в октябре. Всё изменилось.

Сейчас нужны очень быстрые действия. Нельзя позволить втянуть нас в этот бесплодный символизм.

Новая этика

Нам не нужен приезд Штайнмайера в Бучу. Нам необходимо расследование, которое признает мир. Это очень прикладная задача. Где здесь Штайнмайер? Есть конкретика?

Очень символичная вещь – танк "Леопард 1". "Леопард 2" – суперсимволичная и солидарная. Установка "Гепард" – символичная штука. Гаубицы есть очень символичные.

Символично, если бы федеральный президент лично обеспечил гуманитарный коридор в Мариуполь. Хотя бы для раненых. Ведь у него немалое влияние в России. Как не может? Мы верим в него!

Необходимо то, что работает на победу. А не выглядит работающим на победу.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: