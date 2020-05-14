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Почему украинцам запретили ехать в Беларусь по внутреннему паспорту: в МИД назвали причины

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В МИД назвали причины отмены въезда в Беларусь по внутренним украинским паспортам
В МИД назвали причины отмены въезда в Беларусь по внутренним украинским паспортам / censor.net

В Беларусь из Украины будут пускать по загранпаспорту, а не по внутреннему: это ввели для защиты украинцев, ускорения процедуры пограничного контроля и проверки путешественников – есть ли они в базах Интерпола или есть ли по ним ограничения на право пересечения границы.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало на официальном сайте объяснения относительно решения правительства об изменении правил пересечения государственной границы с Беларусью для украинцев с 1 сентября 2020 года.

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Почему правительство запретило украинцам ехать в Беларусь по внутреннему паспорту

В МИД перечислили четыре основные причины такого решения Кабинета Министров.

Чтобы защитить граждан Украины

  • Мол, если украинец потеряет паспорт за границей, то должен пройти сложную и длительную процедуру его восстановления. Если же потерять загранпаспорт, то процедура "документирования путешествующих" – куда более оперативна.

Чтобы ускорить процедуру пограничного контроля

  • Ведь информацию с загранпаспортов считывают специальные устройства, поэтому все будет происходить быстрее.

Чтобы безошибочно проверить наличие или отсутствие у человека ограничений на право пересечения границы

  • Например, поиск информации в базе Интерпола будет проще, ведь в загранпаспорте есть информация латиницей, а во внутреннем – нет (то есть, автоматически считать с него информацию невозможно).

Чтобы эффективно выявлять поддельные паспорта

  • Ведь у паспорта гражданина Украины (того, который в форме книжечки) – низкая степень защиты.

Что еще важно знать об изменении условий пересечения границы с Беларусью

  • Будет действовать изменение с 1 сентября 2020 года, чтобы путешественники могли успеть оформить загранпаспорта при необходимости.
  • Украинцы, проживающие в Беларуси, могут оформить загранпаспорта в посольстве в Минске или консульстве в Бресте.
  • Украинцы, которые окажутся после 1 сентября в Беларуси и без загранпаспорта проблем иметь не будут: они смогут вернуться в Украину беспрепятственно с внутренним украинским паспортом.
  • Изменение правил пересечения границы Украины и Беларуси не будет касаться граждан Республики Беларусь.
  • Украинцам, проживающим в приграничных районах с Беларусью, для пересечения границы и далее – после 1 сентября – достаточно будет внутреннего паспорта (и свидетельства о рождении для лиц моложе 18 лет).

13 мая 2020, напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".

Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Безвизовый режим Новости Беларуси Кабинет Министров Украины МИД Украины Новости Украины
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