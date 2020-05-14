Чому українцям заборонили їхати у Білорусь за внутрішнім паспортом: у МЗС назвали причини

До Білорусі з України будуть пускати за закордонним паспортом, а не за внутрішнім: це ввели для захисту українців, прискорення процедури прикордонного контролю та перевірки мандрівників – чи є вони у базах Інтерполу або чи є щодо них обмеження на право перетину кордону.

Міністерство закордонних справ України опублікувало на офіційному сайті пояснення щодо рішення уряду про зміну правил перетину державного кордону з Білоруссю для українців з 1 вересня 2020 року.

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Чому уряд заборонив українцям їхати до Білорусі за внутрішнім паспортом

У МЗС перелічили чотири основні причини такого рішення Кабінету Міністрів:

Щоб захистити громадян України

​Мовляв, якщо українець загубить паспорт за кордоном, то має пройти складну та тривалу процедуру його відновлення. Якщо ж загубити закордонний паспорт, то процедура "документування подорожуючих" – куди більш оперативна.

Щоб прискорити процедуру прикордонного контролю

Адже інформацію із закордонних паспортів зчитують спеціальні пристрої, тож все відбуватиметься швидше.

Щоб безпомилково перевірити наявність чи відсутність у людини обмежень на право перетину кордону

Наприклад, пошук інформації у базі Інтерполу відтепер буде простішим, адже у закордонному паспорті є інформація латиницею, а у внутрішньому – немає (тобто, автоматично зчитати з нього інформацію неможливо).

Щоб ефективно виявляти підроблені паспорти

Адже у паспорта громадянина України (того, який у формі книжечки) – низький ступінь захисту.

Що ще важливо знати про зміну умов перетину кордону з Білоруссю

Діятиме зміна від 1 вересня 2020 року, щоб мандрівники могли встигнути оформити закордонні паспорти за потреби.

Українці, які мешкають у Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти у посольстві в Мінську або консульстві в Бресті.

в Мінську або консульстві в Бресті. Українці, які опиняться після 1 вересня у Білорусі й не матимуть закордонного паспорта проблем не матимуть: вони зможуть повернутися до України безперешкодно з внутрішнім українським паспортом.

Зміна правил перетину кордону України та Білорусі не стосуватиметься громадян Республіки Білорусь.

Українцям, які мешкають у прикордонних районах із Білоруссю, для перетину кордону і далі – після 1 вересня – достатньо буде внутрішнього паспорта (та свідоцтва про народження для осіб віком до 18 років).

13 травня 2020 року, нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян".



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