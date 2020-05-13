Уряд заборонить українцям їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами: що відомо

Кабінет Міністрів 13 травня хоче з 1 вересня 2020 року призупинити дію угоди з Білоруссю про безвізовий режим. Мовиться про заборону виїжджати до Білорусі за українським паспортом.

Як зміниться перетин кордону з Білоруссю

Зміни повинні зачепити лише в'їзд українців до Білорусі. При виїзді з Білорусі можна буде використовувати український паспорт. Такі плани уряду зазначені в порядку денному засідання Кабміну.

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Відзначимо, що зараз українці можуть в'їжджати, виїжджати, проїжджати транзитом через територію Білорусі без візи і за внутрішнім паспортом.

Зверніть увагу! З 1 березня 2020 року перетин кордон з Росією відбувається на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ. Водночас росіяни можуть перетнути кордон з Україною лише за закордонними, службовимм або дипломатичними паспортами з 2016 року.

Про причини цього рішення уряду наразі невідомо. Водночас Білорусь є єдиною сусідкою України, яка не запровадила заборону на в'їзд українських громадян під час пандемії коронавірусу.

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