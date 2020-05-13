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Правительство запретит украинцам ездить в Беларусь по внутренним паспортам: что известно

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Как украинцам пересекать границу с Беларусью?
Как украинцам пересекать границу с Беларусью? / belnovosti.by

Кабинет Министров 13 мая хочет с 1 сентября 2020 года приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовом режиме. Говорится о запрете выезжать в Беларусь по украинскому паспорту.

Изменения должны задеть только въезд украинцев в Беларусь, а при выезде из Беларуси можно будет использовать украинский паспорт. Такие планы правительства указаны в повестке дня заседания Кабмина.

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Отметим, что сейчас украинцы могут въезжать, выезжать, проезжать транзитом через территорию Беларуси без визы и по внутреннему паспорту.

Обратите внимание! С 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией происходит на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ. В то же время россияне могут пересечь границу с Украиной только по зарубежным, служебным или дипломатическим паспортам с 2016 года.

О причинах этого решения правительства пока неизвестно. В то же время Беларусь является единственной соседкой Украины, которая не ввела запрет на въезд украинских граждан во время пандемии коронавируса.

Что известно о вспышке коронавируса в Беларуси

  • В Беларуси решили не закрывать границы, не вводить жесткие карантинные ограничения и не останавливать предприятия.
  • Президент Александр Лукашенко считает пандемию коронавируса массовым "психозом". По его мнению, именно от COVID-19 никто не умер – умирали только от хронических болезней.
  • Тем временем по состоянию на 13 мая в Беларуси инфицированных по официальным данным уже почти 25 000, умершими считают 142 человека, а вылечившимися – почти 7 тысяч.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Кабинет Министров Украины Безвизовый режим Новости Беларуси Новости политики Новости Украины
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