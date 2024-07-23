Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева в эфире 24 Канала поделилась рекомендациями, как действовать людям в оккупации. Отметим, недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к украинцам на оккупированных территориях.

Смотрите также План строительства "картонных" домов провалился: как выглядит Мариуполь сегодня

Почему сложно уехать с ВОТ

По словам Алисы Сысоевой, с временно оккупированной части Запорожья крайне сложно выехать, и не из-за закрытия пункта пропуска в Васильевке. Люди, которые имели возможность покинуть ВОТ, выезжали через третьи страны, проводя по несколько суток в пути.

Самая страшная проблема для людей, которые хотят выехать – фильтрация. Нужно пройти несколько блокпостов, на которых россияне полностью обыскивают украинцев. В частности, смотрят на наличие татуировок.

Также заглядывают в телефоны. Причиной для того, чтобы гражданский отправился в подвал, может быть не только комментарий в соцсетях, а связи с родственниками на свободной территории и фотографии. К тому же говорится о снимках, которые были сделаны до полномасштабного вторжения, где человек стоит с украинским флагом на своей же земле.

Затронет ли российская мобилизация оккупированную территорию

Российский диктатор Владимир Путин объявил об очередном призыве в российскую армию. Он не уверен, что это не коснется людей на временно оккупированной территории.

Скрытая же мобилизация продолжается уже 2 года. Все мужчины, которые там проживают должны обновить данные в так называемых "военных столах". Поэтому, к сожалению, ситуация чрезвычайно тяжелая.

Рекомендации украинцам на ВОТ

Самый главный совет – всеми силами пытаться сохранить свою жизнь, сказала депутат Запорожского райсовета. Не стоит откровенно начинать конфликты с вооруженными россиянами. Поскольку закон на оккупированной территории не действует.

Часто враг принудительно заставляет брать российские паспорта, утверждая, что в случае отказа не приедет скорая или не госпитализируют в больницу. Если на кону стоит жизнь с вражеской тряпкой или смерть, то все-таки нужно выбирать первый вариант.

Также не сотрудничать с врагом, не идти на их руководящие должности. Трудно раздавать советы, когда не находишься в оккупации. Но, как по мне, главное – верить, что Вооруженные Силы все освободят; не слушать российское телевидение; не верить пропаганде. Знать, что Бердянск, Мелитополь и другие оккупированные населенные пункты – это Украина,

– отметила Алиса Сысоева.