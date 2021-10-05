Почему украинцы и россияне не один народ
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Очень крутое исследования к 30-летию восстановления Независимости сделал Ukrainian Institute for the Future. Оно убедительно доказывает, почему мы с русскими не один народ, как считают некоторые соседи.
Опрос это:
- 5000 респондентов в пяти макрорегионах Украины: Запад, Восток, Юг, Центр и Донбасс.
- 12 фокус-групповых исследований в разных регионах Украины.
И результаты дают надежду. Нация меняется, мы взрослеем, мы отдаляемся от Москвы и приближаемся к Европе.
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Не все еще идеально, но этот тренд уже не остановить.
Ключевая проблем Украинской нации, согласно исследованию, – у украинцев нет понимания будущего (!!!)
Ответьте себе сами честно, а у Вас оно есть?
У нас так же большие проблемы с самоидентефикацией, да и со зрелостью в принятии решений и трезвости оценки ситуации вокруг. Мы взрослеем, но еще не взрослая, зрелая нация. И есть над чем работать.
У нас до сих пор (за 30 лет) так и не появилось новых национальных героев (не из спорта). А это важный символ примера, к подражанию которого нации тяготеют.
Из интересного: Путин – главный триггер формирования современной украинской нации. Чем сильнее он давит на Украину, тем сильнее мы становимся и тем дальше от РФ!
Мы спросили украинцев, с какими народами они чувствуют близость. Так вот, всего 22% респондентов сказали, что чувствуют близость с русскими, еще 18% – с белорусами, и 16% – с поляками.
Всего 22% (!)
Чем именно украинцы и россияне отличаются:
- 27% считают, что мы более трудолюбивые
- 22% – более свободолюбивые
- 21% – более хозяйственные
- 19% – более открытые
- 19% – более искренние
- 19% – более демократичные
Какие новые ценности отметили украинцы:
- 45% признали новой ценностью свободу слова
- 31% – возможность критиковать власть
- 24% – возможность протестировать
Как тебе такое, Кремль?)
В вопросах определения европейских ценностей, все возрастные группы были солидарны в том, что это, прежде всего:
- достойная оплата труда (42% – 46%)
- достойные условия труда (38% – 43%)
- свобода слова (33% – 38%)
- равенство всех перед законом (31% – 35%)
- права ЛГБТ-сообщества (10% – 26%).
При этом, основные ценности украинцев неизменны:
- семья (42% – 46%)
- достойная оплата труда (35% – 41%)
- достойные условия труда (33% – 39%)
- свобода слова (26% – 37%)
- здоровье (36% – 39%)
- благосостояние (27% – 31%)
- равенство всех перед законом (25% – 29%)
- защита частной собственности (19% – 22%)
На вопрос, кем себя считают украинцев наиболее частые ответы:
- человеком – 35%.
- украинцем – 11%.
В общем, четко ощущается преобладание человеческих ценностей над национальными в сознании граждан.
Очень интересны ответы молодежи на этот вопрос, посмотрите сами.
Главные символы Украины:
- Флаг
- Гимн
- Украинский язык
- Вышиванка
- Украинские песни
Особенно интересно распределение голосов за символы среди разных возрастных групп. Радует, что молодежь у нас растет прогрессивная.
Впервые украинцы ответили на вопрос, а что такое "Украинская мечта"
- Жить в мирной стране
- Жить в стране без коррупции
- Жить в безопасной стране
- Жить в стране с хорошей зарплатой
- Жить в стабильной стране
- Жить в стране заботящейся о пенсионерах
- Иметь возможность прогнозировать свое будущее (!)
От этих ответов мне, честно, грустно. Это базовая часть пирамиды Маслоу. Безопасность и еда.
Ни про развитое общество, ни про передовую страну, ни про возможности для развития украинцы пока не мечтают. А жаль.
В исследовании есть еще масса крутых вопросов и ответов:
- Верят ли разные поколения украинцев, что могут стать передовой нацией?
- В чем для разных поколений проявляется принадлежность к украинской культуре?
- Если бы разным поколениям надо было объяснить иностранцу, кто такие украинцы, они бы использовали такие черты?
- Какие главные вызовы, угрозы, мнение граждан будут стоять перед Украинской в будущем?
- Какие из новых ценностей воспринимают разные поколения?
- Что такое, по мнению разных поколений, быть успешным человеком в современной Украине?
А так же серьезный блок вопросов по Донбассу, Зачастую с не самыми приятными ответами. Но их тоже нужно принять. Это говорили украинцы.
В Общем, если хочешь изменить Мир – начни с себя.