Почему украинцы и россияне не один народ

Очень крутое исследования к 30-летию восстановления Независимости сделал Ukrainian Institute for the Future. Оно убедительно доказывает, почему мы с русскими не один народ, как считают некоторые соседи.

Опрос это:

5000 респондентов в пяти макрорегионах Украины: Запад, Восток, Юг, Центр и Донбасс.

12 фокус-групповых исследований в разных регионах Украины.

И результаты дают надежду. Нация меняется, мы взрослеем, мы отдаляемся от Москвы и приближаемся к Европе.

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Не все еще идеально, но этот тренд уже не остановить.

Ключевая проблем Украинской нации, согласно исследованию, – у украинцев нет понимания будущего (!!!)

Ответьте себе сами честно, а у Вас оно есть?

У нас так же большие проблемы с самоидентефикацией, да и со зрелостью в принятии решений и трезвости оценки ситуации вокруг. Мы взрослеем, но еще не взрослая, зрелая нация. И есть над чем работать.

У нас до сих пор (за 30 лет) так и не появилось новых национальных героев (не из спорта). А это важный символ примера, к подражанию которого нации тяготеют.

Из интересного: Путин – главный триггер формирования современной украинской нации. Чем сильнее он давит на Украину, тем сильнее мы становимся и тем дальше от РФ!

Мы спросили украинцев, с какими народами они чувствуют близость. Так вот, всего 22% респондентов сказали, что чувствуют близость с русскими, еще 18% – с белорусами, и 16% – с поляками.

Всего 22% (!)

Чем именно украинцы и россияне отличаются:

27% считают, что мы более трудолюбивые

22% – более свободолюбивые

21% – более хозяйственные

19% – более открытые

19% – более искренние

19% – более демократичные

Какие новые ценности отметили украинцы:

45% признали новой ценностью свободу слова

31% – возможность критиковать власть

24% – возможность протестировать

Как тебе такое, Кремль?)

В вопросах определения европейских ценностей, все возрастные группы были солидарны в том, что это, прежде всего:

достойная оплата труда (42% – 46%)

достойные условия труда (38% – 43%)

свобода слова (33% – 38%)

равенство всех перед законом (31% – 35%)

права ЛГБТ-сообщества (10% – 26%).

При этом, основные ценности украинцев неизменны:

семья (42% – 46%)

достойная оплата труда (35% – 41%)

достойные условия труда (33% – 39%)

свобода слова (26% – 37%)

здоровье (36% – 39%)

благосостояние (27% – 31%)

равенство всех перед законом (25% – 29%)

защита частной собственности (19% – 22%)

На вопрос, кем себя считают украинцев наиболее частые ответы:

человеком – 35%.

украинцем – 11%.

В общем, четко ощущается преобладание человеческих ценностей над национальными в сознании граждан.

Очень интересны ответы молодежи на этот вопрос, посмотрите сами.

Главные символы Украины:

Флаг

Гимн

Украинский язык

Вышиванка

Украинские песни

Особенно интересно распределение голосов за символы среди разных возрастных групп. Радует, что молодежь у нас растет прогрессивная.

Впервые украинцы ответили на вопрос, а что такое "Украинская мечта"

Жить в мирной стране

Жить в стране без коррупции

Жить в безопасной стране

Жить в стране с хорошей зарплатой

Жить в стабильной стране

Жить в стране заботящейся о пенсионерах

Иметь возможность прогнозировать свое будущее (!)

От этих ответов мне, честно, грустно. Это базовая часть пирамиды Маслоу. Безопасность и еда.

Ни про развитое общество, ни про передовую страну, ни про возможности для развития украинцы пока не мечтают. А жаль.

В исследовании есть еще масса крутых вопросов и ответов:

Верят ли разные поколения украинцев, что могут стать передовой нацией?

В чем для разных поколений проявляется принадлежность к украинской культуре?

Если бы разным поколениям надо было объяснить иностранцу, кто такие украинцы, они бы использовали такие черты?

Какие главные вызовы, угрозы, мнение граждан будут стоять перед Украинской в ​​будущем?

Какие из новых ценностей воспринимают разные поколения?

Что такое, по мнению разных поколений, быть успешным человеком в современной Украине?

А так же серьезный блок вопросов по Донбассу, Зачастую с не самыми приятными ответами. Но их тоже нужно принять. Это говорили украинцы.

В Общем, если хочешь изменить Мир – начни с себя.