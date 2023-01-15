Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Кроме авиации активно говорили о танках, впрочем, в этом вопросе есть успехи, правда, Германия до сих пор не поставляет танки Украине.

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Союзники до сих пор не передают авиацию Украине

Харук отметил, что хотелось бы верить, что наши пилоты в американских пустынях учатся на американских самолетах. Союзники не передают нам авиацию по политико-психологическим вопросам. Не могут они преодолеть барьер и передать нам, если не F-35, то хотя бы F-16, называя разные причины:

Хотят оставить козырь давления на Россию. Мол, если Россия чего-то там не придерживается, то партнеры передадут Украине самолеты.

Боятся, что секретные детали попадут к россиянам, если самолеты будут сбиты над оккупированной территорией. В частности, ранее такая причина удерживала партнеров от поставок беспилотников.

Полагают, что ВСУ не смогут эффективно использовать западную авиацию. Хотя, после того, как россияне 3 – 4 раза заявили, что полностью уничтожили нашу авиацию, а она до сих пор наносит по ним удары, эта причина должна была отпасть.

Любые сомнения относительно способностей наших пилотов должны исчезнуть,

– заметил военный эксперт.

Самолеты, которые бы лучше подошли Украине

Он продолжил, что единственный самолет, который подошел бы Украине – это старый проверенный F-16. F-15 не много в США, они изношены, потому американцы и заказали еще партию модернизированных F-15. Можно помечтать и о других европейских самолетах, но те же шведские Gripen – это практически невозможно.

"Эти самолеты если нам и будут предоставлены, то это будут дозы в пределах одной эскадрильи, то есть, дюжина самолетов разных типов могла бы быть предоставлена. Американских F-16 могли бы несколько десятков выделить. Понятно, что не сиюминутно, постепенно", - подчеркнул. Харук.

По его словам, проблем с техническим обслуживанием не возникнет. В частности, поляки, на вооружении которых есть такие самолеты, ремонтируют на своих авиазаводах самолеты даже для США. О модернизации речь не идет, но определенный тюнинг там проводят.

Харук о том, в чем проблема, что Украине не передают авиацию: смотрите видео

Советские самолеты в Европе

Как отметил Харук, поляки еще в начале войны заявили, что отдали Украине все имевшиеся детали. У них еще примерно 25 МиГ-29. До сих пор ждем словацких поставок. В общем, 30 – 35 самолетов советского производства можно было найти.

Более современных, более тяжелых, с большими боевыми возможностями, Су-27, получить неоткуда,

– подчеркнул военный эксперт.

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