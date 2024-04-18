Президент Владимир Зеленский отчаянно пытается достучаться до партнеров, что украинское небо заслуживает безопасности такой же, как Израиль во время атаки Ирана. В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, почему партнеры затягивают с предоставлением систем ПВО, в частности ЗРК Patriot.

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Экономическая составляющая

Средства систем противовоздушной обороны, которые получила Украина, в частности Patriot, безумно и эффективно себя зарекомендовали на международном военном рынке. Они в разы лучше российских С-300, С-400 и даже прототип С-500.

Раньше Россия была одним из лидеров на рынке оружия, но сейчас выпала из него. Многие страны отказываются от российских видов вооружения, начиная от танков и заканчивая системами противовоздушной обороны. Однако это место должен кто-то занять.

Поэтому многие страны решили придержать эти средства, чтобы продавать их в страны, которые постепенно будут отказываться от российских систем. Это основная причина, почему сейчас не продаются Patriot,

– сказал Тимочко.

Политический вопрос

Западные политики искусственно создается ажиотаж по теме защиты украинского неба, намеренно рассказывают о своей активности и желание помочь, а потом прописывают это в своих предвыборных программах.

Таким образом политики добавляют себе рейтингов или вообще выстраивают политическую программу целых партий на предвыборный период. Тем более в этом году в мире состоится огромное количество парламентских и президентских выборов. Везде так или иначе будет прикован вопрос к Украине.

Наша власть постоянного говорит о необходимости Patriot, поэтому этот вопрос уже срезонировал в мире. В то же время такой ажиотаж на конкретную продукцию всегда повышает цену и спрос на нее,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, пожалуй, уже каждый авторитетный политик говорил о риске ядерного удара со стороны России. Часто Украина слышит об отказе в получении определенного вида вооружения, потому что "Владимир Путин может ударить ядеркой".

Однако по мнению Тимочко, опасения Запада в отношении России еще связаны с тем, что ряд мировых лидеров попали на крючок страны-агрессора – коррупционный, личные предпочтения, дискредитирующие моменты. Они больше боятся появления таких материалов о них, чем прямых ударов Путина. Конечно, признать никто не захочет.

ПВО для Украины