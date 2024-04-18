Президент Володимир Зеленський відчайдушно намагається достукатися до партнерів, що українське небо заслуговує безпеки такої ж, як Ізраїль під час атаки Ірану. В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, чому партнери затягують з наданням систем ППО, зокрема ЗРК Patriot.

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Економічна складова

Засоби систем протиповітряної оборони, які отримала Україна, зокрема Patriot, шалено й ефективно себе зарекомендували на міжнародному військовому ринку. Вони в рази кращі за російські С-300, С-400 й навіть прототип С-500.

Раніше Росія була одним зі лідерів на ринку зброї, але зараз випала з нього. Багато країн відмовляються від російських видів озброєння, починаючи від танків й закінчуючи системами протиповітряної оборони. Однак це місце мусить хтось зайняти.

Тому багато країн вирішили притримати ці засоби, щоб продавати їх у країни, які поступово відмовлятимуться від російських систем. Це основна причина, чому зараз не продаються Patriot,

– мовив Тимочко.

Політичне питання

Західні політики штучно створюється ажіотаж щодо теми захисту українського неба, навмисно розповідають про свою активність та бажання допомогти, а потім прописують це у своїх передвиборчих програмах.

У такий спосіб політики додають собі рейтингів або взагалі вибудовують політичну програму цілих партій на передвиборчий період. Поготів цього року у світі відбудеться величезна кількість парламентських й президентських виборів. Всюди так чи інакше буде прикуте питання до України.

Наша влада постійного говорить про необхідність Patriot, тому це питання вже зрезонувало у світі. Водночас такий ажіотаж на конкретну продукцію завжди підвищує ціну і попит на неї,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення, мабуть, вже кожен авторитетний політик говорив про ризик ядерного удару з боку Росії. Часто Україна чує про відмову щодо отримання певного виду озброєння, бо "Владімір Путін може вдарити ядеркою".

Однак на думку Тимочка, побоюються Заходу щодо Росії ще пов'язані з тим, що низка світових лідерів попали на гачок країни-агресора – корупційний, особисті вподобання, дискредитуючі моменти. Вони більше бояться появи таких матеріалів про них, аніж прямих ударів Путіна. Звичайно, визнати ніхто не схоче.

ППО для України