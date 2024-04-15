Як зазначив міністр закордонних справ в інтерв'ю для українського телеканалу, у Європі немає країни, яка б нам зараз не допомагала. Проте він все ж відзначив Нордичний та Балтійський регіони, – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Дивіться також Дорогий і неідеальний: що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль і чи підходить Україні

Найбільші друзі України

За словами Дмитра Кулеби, саме Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія та інші країни на півночі Європи мають зараз глибоке відчуття загрози. Тобто вони розуміють, що Кремль на Україні не зупиниться.

Водночас посадовець відзначив верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Власне, Жозепа Борреля, який веде перемовини щодо ППО для нашої держави.

Жозеп шукає, я хочу віддати йому належне. Борель відіграє активну роль щодо передачі щонайменше однієї батареї (ППО Patriot – 24 Канал),

– сказав очільник МЗС.

Також Кулеба висловив подяку Сполученим Штатам, але разом з тим поставив риторичне запитання стосовно того: чи була б у Вашингтона бодай одна запасна батарея ППО Patriot для передачі Україні?

Дивіться також Для відбиття наступу російської армії: ЗСУ терміново потрібна допомога США, – ISW

Дискусія з Вашингтоном

Зі слів чиновника зрозуміло, що США могли б робити наразі більше для підтримки нашої держави. Дмитро Кулеба згадав і про "мученицький" законопроєкт щодо виділення 60 мільярдів, який не можуть ухвалити від осені 2023 року.

Це складна історія, але ми маємо знайти рішення (щодо протиповітряної оборони – 24 Канал). Від цього залежить майбутнє української енергетики, економіки та громадян.

Водночас міністр закордонних справ зазначив, що не розуміє позицію США стосовно недопустимості українських атак на російські НПЗ. Він констатував, що відповідні удари завдають шкоди російській нафтопереробній галузі та не впливають на ціни у світі.

Разом з тим Кулеба допускає можливість з боку Вашингтона висувати вимоги щодо тих чи тих кроків. Однак дише в тому разі, як Сполучені Штати надаватимуть необхідну кількість зброї нашій державі для захисту.

У нас через відсутність систем Patriot росте кількість загиблих громадян, людей, які живуть без світла.

Голова МЗС називає керівника Пентагону Ллойда Остіна великим другом України, але не поділяє його позицію щодо припинення обстрілів російської енергетики. Кулеба наголошує, що в теперішніх умовах браку зброї Україна виживає як може.

Дивіться також Допомога для України: у Конгресі кажуть, що Палата представників розгляне питання цього тижня

В Інституті вивчення війни цими днями також аналізували: чому Ізраїль проявив себе краще у захисті неба, коли Іран атакував його безпілотниками, на відміну від України, яка щоразу стикається все з більшими викликами під час атак іранських дронів з боку Росії.

Аналітики пояснюють, що справа у географічних та технічних можливостях. Відстань від Росії до України менша, аніж від Ірану до Ізраїлю. Також Ізраїль значно менша держава за Україну.

Однак водночас відбувається затримка військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, що значно погіршує оборонні спроможності нашої держави. І насправді поки достеменно невідомо, чи ухвалить Конгрес на цьому тижні пакет на 60 мільярдів підтримки.