Вениславский ответил, почему Зеленский "уволил" Шмыгаля с должности премьер-министра

Во вторник, 15 июля, на фоне перезагрузки украинского правительства Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Уже в четверг, 17 июля, парламент поддержал его назначение новым министром обороны.

Подробнее о причинах такой ротации рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью NV, передает 24 Канал.

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Что известно об отставке Шмыгаля"?

По словам Вениславского, за 5 лет осуществления полномочий премьер-министра и более 3 лет войны "любой человек может устать". Он считает, что Шмыгаль "выгорел на этой своей должности" из-за колоссальной ответственности и режима, когда приходилось работать во внерабочее время.

Поэтому ключевое в этом случае, по моему субъективному убеждению, было то, что Денису Анатольевичу нужно было немного отдохнуть от такой ответственности. Поэтому президент принял правильное решение,

– сказал Вениславский.

Кроме того, он расценивает назначение Шмыгаля на должность министра обороны как одно из лучших кадровых решений в новом правительстве. Системность как приоритет якобы усилит деятельность ведомства.

Журналист заметил, что объяснение об усталости не выдерживает критики, более того, минобороны во время войны – самое тяжелое ведомство.

Руководство правительством страны, которая находится в состоянии войны, и руководство Министерством обороны – это немножко разные вещи. Тем более системность в работе, о которой мы говорили, позволит наладить эту работу таким образом, что он не будет настолько, я думаю, физически и морально уставать, как это было в течение последних лет,

– ответил Вениславский.

Напомним, бывший министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны указом Владимира Зеленского от 18 июля.