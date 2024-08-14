Однако все может произойти как в СССР. Подробнее 24 Каналу объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что приведет к развалу России

Военный эксперт предположил, что распад России возможен в случае неспособности центральной власти удерживать республики, которые почти полностью зависят от дотаций из федерального бюджета.

Это может стать повтором распада СССР. Как только Москва не смогла обеспечить финансирование Советского Союза, было принято решение уйти в свободное плавание.

Такая же картина ждет Россию из-за экономических проблем, которые пока видны на горизонте. Нужно усилить санкционное давление, ввести вторичные санкции на фирмы или страны, которые сотрудничают с Кремлем. А для этого необходимо определить Россию как государство-спонсора терроризма.

Это целый процесс, поэтому распад России возможен только изнутри. Империю снаружи не свергнешь. Бунты даже никто не будет подавлять, они сразу сойдут на нет,

– подчеркнул Роман Свитан.

Благодаря украинской операции на Курщине линия фронта на Донбассе растянется с 400 километров до 600 километров. И расстояние в 30 километров станет армейским тылом.

Ближайшие несколько лет россияне, которые живут в пределах трансграничных регионов, будут чувствовать себя как украинцы в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и других приграничных областях.

Это зеркальное отражение наших проблем, но уже на российскую действительность. Россияне с этим смирятся. Для них большая рекомендация: чтобы 2 раза не переезжать, поезжайте сразу за Урал,

– отметил полковник ВСУ в запасе.