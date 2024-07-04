Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что проблемы с поставками оружия действительно есть. Однако причина не в том, что нужные решения не принимают.

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"Это проблема. Но она заключается не в том, что те или иные решения не принимают, потому что их принимают. Есть фонды, есть возможность финансирования, есть понимание сколько какой техники, на каком направлении нужно, но она (военная помощь – 24 Канал) очень и очень медленно поступает в Украину", – отметил Михаил Подоляк.

Какая главная причина

По словам Подоляка, ключевая проблема в логистике. Если бы было так, что после принятия решения оружие через две недели было на поле боя, – тогда ситуация на фронте была бы другой.

К сожалению, наши партнеры не могут избавиться от трех вещей:

излишнего бюрократизма;

остаточного страха;

непонимания, что надо уже не просто о чем-то говорить, а расставить все точки над "і".

То есть всем нравится говорить, строить теории заговора, разрабатывать программы сдерживания. Но надо наконец прекратить играть в шахматные доски, а принять соответствующие решения, перестроить мир, выйти на обновленное международное право, поднять репутацию стран демократии. Надо на это наконец решиться,

– сказал Подоляк.

Если еще немножко так “поиграть”, то завтра никто не будет считать, что страны демократии имеют на что-то существенно влиять, что на них надо учитывать, потому что они принимают те или иные решения медленно, а когда их наконец принимают – они уже не будут иметь никакого смысла.

"Проблема логистики – это проблема стран-партнеров. Они должны понять: если договорились о танке сегодня, этот танк должен быть завтра, а не через 8 месяцев", – подчеркнул советник председателя ОПУ.