В интервью Bloomberg украинский лидер объяснил относительно фронта, что проблему можно решить, если есть желание и есть инструменты. По словам Зеленского, желание у нас есть, а инструменты – не пришли, пишет 24 Канал.

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Что сказал президент о бригадах без оружия

То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных... У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о которой говорили,

– заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что пакеты помощи должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно. Зеленский поблагодарил Конгресс за поддержку, но все должно прийти.

Ведь Украина пока не может говорить о контрнаступлении – надо защитить то, что у нас есть. Президент объяснил, что Украина хочет соответствующие наступательные действия тогда, когда будет готова, а готова будет тогда, когда поступает оружие. Однако его сегодня нет.

Кстати, Владимир Зеленский также заявил, что мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. По словам президента, мы все способны на это, когда мы все вместе.