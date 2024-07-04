В інтерв'ю Bloomberg український лідер пояснив щодо фронту, що проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. За словами Зеленського, бажання в нас є, а інструменти – не прийшли, пише 24 Канал.

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Що сказав президент про бригади без зброї

Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих… У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили,

– заявив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що пакети допомоги повинні приходити, але вони ідуть, на жаль, повільно. Зеленський подякував Конгресу за підтримку, але все повинно прийти.

Адже Україна наразі не може говорити про контрнаступ – треба захистити те, що в нас є. Президент пояснив, що Україна хоче відповідні наступальні дії тоді, коли буде готова, а готова буде тоді, коли надходить зброя. Проте її сьогодні немає.

До речі, Володимир Зеленський також заявив, що ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. За словами президента, ми всі спроможні на це, коли ми всі разом.