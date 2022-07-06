Об этом для 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что украинцы готовились к войне.

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"Особенно искусным был выход из Лисичанска. Его действительно будут изучать в Пентагоне. Эта операция была уникальной. Дело в том, что мы на протяжении восьми лет не били бездельников, а учились", – сказал Жданов.

Военные активно учились

По словам военного эксперта, в 2021 году было более 10 учений с участием стран-членов НАТО только на территории Украины. Военные переходили на натовскую систему планирования, организации и ведения боевых действий.

Кстати, к концу 2023 года мы должны были завершить переход на всю систему НАТО.

– отметил Жданов.

Зачем нужно наступление на Юге

Запад считает, что главное сражение за Украину будет на Юге. Вероятно, за Херсон и Мелитополь. Олег Жданов соглашается с этим мнением, поскольку сегодня Юг Украины – это ключ от успеха, потому что можно решить сразу несколько вопросов.

Жданов сказал, что когда начинать наступление с Юга – появляется доступ в Крым. Также перерезаем артерию снабжения большинства группировок Юга и Северокрымский канал и можем двигаться вдоль побережья Азовского моря и к границе Украины возле Ростовской области.

"Тогда Луганская и Донецкая области оказываются в полуокружении", – отметил военный эксперт.

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Помешали планам россиян

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что оккупанты хотели сделать котел в Лисичанске. Такое развитие событий анонсировали даже в пропагандистских ресурсах россии. Однако Вооруженные Силы Украины помешали этому.

"Они выполнили свою задачу: максимально умеряли врага, максимально оттягивали его силы и он не пошел на другие рубежи", – отметила Маляр.

Обратите внимание – Олег Жданов о Вооруженных Силах: смотрите видео