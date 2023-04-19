Об этом в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Также в ВСУ объяснили важность удержать Бахмут.

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Россиянам придется отступать от Бахмута

Свитан отметил, что уход ВСУ из Бахмута поставит под угрозу города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Россияне смогут подтянуть туда артиллерию и превратить города в лунный ландшафт. "Голова" же от Дебальцево не может двигаться, пока в тылу Бахмутская группировка, потому что флангового удара не выдержит.

Я думаю, несколько недель и точно до 6 мая, когда будет коронация нового короля Великобритании, наши войска должны подготовить подарок – начать или выполнить наступательные действия. Любые наступательные действия, где бы ни начались, приведут к оттоку российских резервов из горячих точек, в том числе Бахмута,

– заметил военный эксперт.

В таком случае уже россиянам придется выравнивать фронт отступлением на линию Белогоровка – Бахмут, если не вообще к Попасной. Дальше бои трансформируются в позиционные бои.

Разведка боем на Запорожье

ВСУ уже начали выполнять так называемую разведку боем на Запорожье. В частности, из Орехова на Токмак. Наши войска начинают прощупывать оборону россиян. Враг только видит такое движение, сразу же убегает на вторую линию обороны. Очевидно, что это тактика, потому что вторая линия обороны значительно лучше укреплена.

"Вот уже заметно и их, и наше движение. Они не встречают ВСУ в бою, а имеют указание из взводно-опорных пунктов возвращаться на более укрепленные территории", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Артподготовка и работа ССО в Херсонской области

В районе Новой Каховки ВСУ также начали артподготовку. Россияне очевидно проводят там ротацию, но после каждого нашего удара у них начинают трястись колени и они, ища унитазы или стиральные машины, убегают. Кроме того, ССО уже начинают работу по зачистке островов на Днепре вблизи Херсона.

Это и корректировка артиллерийского огня, и личное присутствие и участие. Ребята заходят, работают на островах. Сейчас уже деревья начинают зеленеть, то есть, уже можно прикрываться листвой, уже намного проще работать по зачистке,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Также в районе Угледара ВСУ начинают разведку боем. Россияне же думают, что это уже началось массированное движение украинцев и перебрасывают туда войска даже из Мариуполя.

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