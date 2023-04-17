Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на местные свидетельства. В селе Новогригоровка Генического района один из оккупантов пришел к местному священнику.

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Панические настроения среди россиян

Он застрелился во дворе.

Новости о возможном контрнаступлении: главное

  • Возможно, что россиян беспокоят новости о прогнозируемом контрнаступлении ВСУ, которое состоится весной. Это событие также прокомментировал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
  • Он высказался достаточно лаконично, заявив, что "будет быстро".
  • Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что "слив" секретных документов Пентагона не помешает украинскому контрнаступлению. Он подчеркнул, что ущерб от слива понесла американская сторона, поскольку продемонстрировала свою "уязвимость".
  • То, что российские террористы очень боятся контрнаступления ВСУ, подтвердило и британская разведка сообщила, что на Запорожском направлении оккупанты построили три линии обороны протяженностью 120 километров.

Анализ Financial Times

  • Вспомним по этой теме недавний анализ издания Financial Times относительно потенциальных рисков Вооруженных Сил во время предстоящего контрнаступления, о котором в последние недели все больше разговоров.
  • Собственно эксперты со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского констатировали, что для сильной позиции Киева в переговорном процессе нужны достижения украинской армии на поле боя.