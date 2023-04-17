Про це пише 24 Канал, посилаючись на свідчення місцевих. У селі Новогригорівка Генічеського району один з окупантів прийшов до місцевого священника.

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Панічні настрої серед росіян

Він застрелився на його подвір'ї.

Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась на 182 660 осіб. Лише за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 590 окупантів.

Новини про можливий контрнаступ: головне

Можливо, що росіян непокоять новини про контрнаступ ЗСУ, який прогнозують відбудеться навесні. Цю подію також прокоментував голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Він висловився досить лаконічно, заявивши, що "буде швидко".

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що "злив" секретних документів Пентагону не завадить українському контрнаступу. Він наголосив, що збитків від зливу зазнала американська сторона, оскільки продемонструвала свою "вразливість".

Те що російські терористи дуже бояться контрнаступу ЗСУ, підтвердила і британська розвідка повідомила, що на Запорізькому напрямку окупанти побудували три лінії оборони довжиною 120 кілометрів.

Аналіз Financial Times