Захисники за допомогою "Джавеліна" перетворили ворожу БМП на групу брухту.

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Мінус російська БМП

68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша показала на відео, як одним влучним пострілом "росомахи" знищили російську БМП-3. Екіпаж, який в ній перебував, відправився на "концерт до Кобзона".

Росомахи знищили ворожу БМП-3, яка кілька тижнів "кошмарила" позиції 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Влучний постріл із Джавеліна перетворив "беху" на груду палаючого металобрухту, разом з її екіпажем,

– мовиться в повідомленні.

"Росомахи" знищили російську БМП: дивіться відео

Втрати ворога на фронті