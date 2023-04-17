Захисники за допомогою "Джавеліна" перетворили ворожу БМП на групу брухту.
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Мінус російська БМП
68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша показала на відео, як одним влучним пострілом "росомахи" знищили російську БМП-3. Екіпаж, який в ній перебував, відправився на "концерт до Кобзона".
Росомахи знищили ворожу БМП-3, яка кілька тижнів "кошмарила" позиції 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Влучний постріл із Джавеліна перетворив "беху" на груду палаючого металобрухту, разом з її екіпажем,
– мовиться в повідомленні.
"Росомахи" знищили російську БМП: дивіться відео
Втрати ворога на фронті
- За останню добу, 16 квітня, Сили оборони ліквідували ще щонайменше 590 російських військових. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила 182 660 солдатів.
- В ранковому зведенні Генштабу повідомили, що наші воїни за добу відбили понад 60 атак росіян на Сході. Крім того, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили росіян та склад пально-мастильних матеріалів,
- Крім цього, наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 "Орлан-10", розвідувальний "Елерон" та "Ланцет").